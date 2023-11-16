Crostini Di Fegatini Toscani nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Crostini Di Fegatini Toscani tarifi...

Yayınlanma: 16.11.2023 - 18:56

Güncelleme: 16.11.2023 - 19:10

Crostini Di Fegatini Toscani, Toskana mutfağına özgü bir İtalyan yemeğidir. Genellikle kuzu ciğerinden yapılır ve kızarmış ekmek dilimleri üzerine servis edilir. İşte bu lezzetli İtalyan tarifin yapımı için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi...

MALZEMELER

400 gram kuzu ciğeri, temizlenmiş ve doğranmış

1 soğan, doğranmış

2 diş sarımsak, doğranmış

Tuz ve karabiber

Zeytinyağı

Tost ekmeği veya baget dilimleri

YAPILIŞI

Kuzu Ciğeri Hazırlığı:

Kuzu ciğerini iyice temizlenir ve doğranır. Eğer ciğerde zarlar varsa bunlar çıkartılır.

Geniş bir tavada orta ateşte zeytinyağında doğranmış soğan ve sarımsak yumuşayana kadar kavrulur.

Ciğerlerin Eklenmesi:

Kuzu ciğeri tavaya eklenir ve rengi dönene kadar pişirilir.

Ardından tuz ve karabiber eklenir.

Püre Haline Getirme:

Ciğer karışımı bir mutfak robotunda veya blenderda pürüzsüz bir kıvama getirilmeli

Servis Hazırlığı:

Kızarmış ekmek dilimleri veya baget dilimleri fırınlayarak hazırlanır.

Crostini Di Fegatini Toscani, İtalyan mutfağının lezzetli bir temsilcisidir. Afiyet olsun!