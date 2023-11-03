Karnıyarık nasıl yapılır? Püf noktalarıyla karnıyarık tarifi...

Yayınlanma: 03.11.2023 - 20:18

Güncelleme: 03.11.2023 - 20:18

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan karnıyarık, patlıcanların nefis bir iç harçla buluştuğu, doyurucu ve lezzetli bir yemek. Karnıyarık yapmak oldukça basit bir işlem olsa da, mükemmel sonuçlar elde etmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek önemlidir. İşte, püf noktalarıyla karnıyarık tarifi!

KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

4 adet büyük boy patlıcan

250 gram kıyma

1 adet büyük boy soğan

2 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

3 adet domates

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:

İlk adım olarak patlıcanları alacalı bir şekilde soyun ve yıkayın. Ardından uzunlamasına ortadan kesin, ancak alt kısmını tamamen kesmeden açık bir şekilde bırakın. Patlıcanları tuzlu suda yaklaşık 15 dakika bekletin. Bu işlem, acısını çıkarmak ve fazla yağını atmasını sağlamak için önemlidir.

Patlıcanlar beklerken iç harcı hazırlayın. Soğanı küçük küçük doğrayın ve sıvı yağ ile tavada pembeleşene kadar kavurun. Üzerine kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun. Daha sonra doğranmış yeşil biber ve sarımsağı ekleyin, birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

İç harcın üzerine doğranmış domatesleri ilave edin. Domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ardından baharatları ekleyin ve karıştırın. İç harcınız hazır.

Beklettiğiniz patlıcanları yıkayıp kuruladıktan sonra sıvı yağ ile kızgın yağda her iki tarafını da kızartın. Patlıcanlar güzelce kızarana kadar yaklaşık 5-7 dakika pişirin.

Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Ardından iç harcı patlıcanların yarıklarına dikkatlice doldurun.

Karnıyarıkları tepsiye yerleştirin ve 180 derece önceden ısınmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin, veya patlıcanlar yumuşayıp iç harç iyice pişene kadar.

Püf Noktalar:

Patlıcanların acısını çıkarmak için tuzlu suda bekletmek, yemeğin daha lezzetli olmasını sağlar.

Patlıcanları fazla yağda kızartmamaya dikkat edin, aksi takdirde yemek aşırı yağlı olabilir.

Karnıyarık, üzerine yoğurt ya da cacık ile servis edildiğinde nefis bir ana yemek veya garnitür olarak sunulabilir. Afiyet olsun!