Gnocchi alla Romana nedir, nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Gnocchi alla Romana tarifi!
Masterchef Allstar'da İtalyan mutfağına ait yemeklerin yapıldığı gecede menüde bir çeşit makarna olan Gnocchi alla Romana yer alıyor. Peki, Gnocchi alla Romana nedir, nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla Gnocchi alla Romana tarifi!
Gnocchi alla Romana, İtalyan mutfağından gelen, ince dilimlenmiş ve genellikle peynirle kaplanmış yumuşak bir gnocchi çeşididir. İşte Gnocchi alla Romana tarifi...
MALZEMELER
Hamur İçin:
1 su bardağı ince irmik (semolina)
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
75 gram tereyağı
Tuz, karabiber
Üzeri İçin:
Parmesan peyniri (rendelenmiş)
YAPILIŞI
Hamurun Hazırlanması:
Süt, su ve tuz içeren karışım bir tencerede kaynamaya bırakılır.
Kaynadıktan sonra irmik yavaşça eklenir ve karıştırılır. Topak oluşmamasına dikkat edilmeli.
Karışımın Yoğrulması:
Karışım gözle görülür şekilde kalınlaşana kadar karıştırmaya devam edilir.
Tereyağı eklenir ve iyice karıştırılır.
Karışım homojen ve pürüzsüz bir kıvama geldiğinde ocaktan alınır.
Hamurun Şekil Verilmesi:
Sıcak hamur bir yağlı kağıt üzerine dökülerek düzleştirilir.
Soğuması ve Dilimlenmesi:
Hamurun oda sıcaklığında soğuması beklenir. Ardından dilimleyici veya bir bardak kullanarak yuvarlaklar kesillir.
Fırınlanması:
Gnocchi'leri yağlı kağıt serili bir tepsiye dizilir.
Üzerlerine rendelenmiş parmesan serpilir.
Önceden ısıtılmış 200°C fırında, üstleri kızarana kadar pişirilir.
PÜF NOKTALARI
Hamurun koyu ve pürüzsüz olması için irmik yavaşça eklenmeli.
Dilimleme işlemi sırasında hamurun yapışmaması için dilimleyici hafifçe unlanabilir.
Fırınlanan gnocchi'lerin üzerine rendelenmiş parmesan eklemek, lezzetini artırır.
Bu tarifle, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir İtalyan lezzeti olan Gnocchi alla Romana'yı deneyebilirsiniz. Afiyet olsun!
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