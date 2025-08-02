Unutulmaya yüz tutmuş bir Osmanlı mezesi: Mutancana tarifi

Osmanlı mutfağında meze kavramı yalnızca soğuk başlangıçlar değil, aynı zamanda zengin aromalı etli tabakları da kapsardı. İşte onlardan biri: Mutancana. Tatlı ve tuzlunun eşsiz uyumunu sunan bu yemek, kuzu etiyle yapılan ancak meze gibi küçük porsiyonlarla sunulan, aromatik bir Osmanlı klasiği. Özellikle kuru meyveler, bal ve sirke gibi malzemelerle tatlandırılarak hem zengin hem de farklı bir damak deneyimi sunar.

MUTANCANA TARİFİ

Malzemeler

300 gr kuzu kuşbaşı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 küçük soğan (ince doğranmış)

10 adet kuru kayısı (ikiye bölünmüş)

1 avuç kuru üzüm

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

10 adet badem (kabuksuz, bütün)

1 çay bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, tarçın

Yapılışı