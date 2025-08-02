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Unutulmaya yüz tutmuş bir Osmanlı mezesi: Mutancana tarifi

Unutulmaya yüz tutmuş bir Osmanlı mezesi: Mutancana tarifi

2.08.2025 16:47:00
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Haber Merkezi
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Unutulmaya yüz tutmuş bir Osmanlı mezesi: Mutancana tarifi

Osmanlı saray mutfağının gözdesi olan bu tatlı-ekşi meze, etin kuru meyvelerle buluştuğu aromatik bir şölen sunar. “Mutancana”, geleneksel iftar sofralarında, hünkar sofralarında ve bayram ziyafetlerinde özel olarak hazırlanırdı. Bugün yeniden keşfedilen bu tarif, Osmanlı'nın damak mirasını modern mutfaklara taşıyor.

Osmanlı mutfağında meze kavramı yalnızca soğuk başlangıçlar değil, aynı zamanda zengin aromalı etli tabakları da kapsardı. İşte onlardan biri: Mutancana. Tatlı ve tuzlunun eşsiz uyumunu sunan bu yemek, kuzu etiyle yapılan ancak meze gibi küçük porsiyonlarla sunulan, aromatik bir Osmanlı klasiği. Özellikle kuru meyveler, bal ve sirke gibi malzemelerle tatlandırılarak hem zengin hem de farklı bir damak deneyimi sunar.

MUTANCANA TARİFİ

Malzemeler 

  • 300 gr kuzu kuşbaşı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 küçük soğan (ince doğranmış)
  • 10 adet kuru kayısı (ikiye bölünmüş)
  • 1 avuç kuru üzüm
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
  • 10 adet badem (kabuksuz, bütün)
  • 1 çay bardağı sıcak su
  • Tuz, karabiber, tarçın

Yapılışı

  1. Tereyağını tencerede eritin ve kuzu etlerini ekleyerek orta ateşte mühürleyin. Et suyunu bırakıp çekince soğanları ekleyin ve pembeleşene dek kavurun.
  2. Kuru meyveleri, bademleri, baharatları, sirke ve balı ekleyin. Tüm malzemeler karışınca sıcak suyu ekleyip kapağını kapatın.
  3. Kısık ateşte yaklaşık 40 dakika pişirin. Etler yumuşayınca altını kapatın.
  4. Ilık ya da soğuk olarak meze tabağında küçük porsiyonlarla servis edin. Üzerine hafif tarçın serpebilirsiniz.
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