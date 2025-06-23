Unutulmuş saray lezzeti: Pehlili pilav tarifi

Tarihî yemek kitaplarında rastlanan ama günümüz mutfaklarında neredeyse unutulmuş bir tarif: Pehlili Pilav. Adını “pehli” yani kemikli etten alan bu yemek, Osmanlı döneminde hem saray mutfağında hem de askerî seferlerde kuvvet verici öğün olarak tercih edilirdi. Yüksek besleyiciliği, baharat ve etin uyumu, sade ama güçlü yapısıyla yeniden hatırlanmayı fazlasıyla hak ediyor. İşte Pehlili Pilav’ın tarihten bugüne uzanan lezzet yolculuğu…

PEHLİLİ PİLAV TARİFİ

Malzemeler

500 gr kemikli kuzu eti (but veya incik)

1,5 su bardağı baldo pirinç

1 adet büyük soğan (yemeklik doğranmış)

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sadeyağ (veya zeytinyağı)

3 su bardağı et suyu (kemikli etten elde edilen)

Arzuya göre üzeri için biraz badem veya kuş üzümü

Yapılışı: