Unutulmuş saray lezzeti: Pehlili pilav tarifi

Tarihî yemek kitaplarında rastlanan ama günümüz mutfaklarında neredeyse unutulmuş bir tarif: Pehlili Pilav. Adını “pehli” yani kemikli etten alan bu yemek, Osmanlı döneminde hem saray mutfağında hem de askerî seferlerde kuvvet verici öğün olarak tercih edilirdi. Yüksek besleyiciliği, baharat ve etin uyumu, sade ama güçlü yapısıyla yeniden hatırlanmayı fazlasıyla hak ediyor. İşte Pehlili Pilav’ın tarihten bugüne uzanan lezzet yolculuğu…
PEHLİLİ PİLAV TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr kemikli kuzu eti (but veya incik)
- 1,5 su bardağı baldo pirinç
- 1 adet büyük soğan (yemeklik doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sadeyağ (veya zeytinyağı)
- 3 su bardağı et suyu (kemikli etten elde edilen)
- Arzuya göre üzeri için biraz badem veya kuş üzümü
Yapılışı:
- Eti haşlayın: Kemikli kuzu etini derin bir tencerede üzerini geçecek kadar suyla haşlayın. Et yumuşayıp suyunu bırakınca süzün ve et suyunu ayırın. Etin kemiklerini ayıklayıp iri parçalara bölün.
- Pirinç hazırlığı: Pirinçleri tuzlu ılık suda 20 dakika bekletin, ardından süzün.
- Soğan ve baharat: Tereyağı ve sadeyağı birlikte eritin. İçine doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından karabiber, yenibahar ve tarçını ekleyin.
- Etleri ekleyin: Haşladığınız ve kemiklerinden ayırdığınız etleri tencereye alıp birkaç dakika baharatlarla birlikte kavurun.
- Pilavı pişirin: Üzerine süzülmüş pirinci ekleyip 2–3 dakika kavurun. Ardından et suyunu ve tuzu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin.
- Dinlendirme ve servis: Pilav piştikten sonra ocaktan alın, üzerine temiz bir bez kapatıp 10 dakika dinlendirin. Üzerine arzuya göre kavrulmuş badem veya hafif tatlılık vermesi için az miktarda kuş üzümü eklenebilir.