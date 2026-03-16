Ustalara taş çıkartan sırlar: Tam ölçülü, çıtır çıtır el açması cevizli baklava tarifi...

Hazır yufkaları bir kenara bırakın! Bayram sabahı evin içini saracak o mis gibi tereyağı kokusu ile enfes baklava tarifini evde hazırlamak mümkün. Kat kat açılan, şerbetini kusursuz çeken ve asla hamurlaşmayan bu geleneksel el açması baklava tarifi, tüm misafirlerinizden tarif istetecek. İşte tarif...

MALZEMELER (BÜYÜK BOY FIRIN TEPSİSİ İÇİN)

Kıyır Kıyır Hamuru İçin:

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı sirke (Üzüm veya elma fark etmez, çıtırlığın en büyük sırrı)

1 çimdik tuz

Yaklaşık 4,5 - 5 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

Hamuru Açmak İçin:

2-3 su bardağı buğday veya mısır nişastası (Hamurun birbirine yapışmamasını ve tel tel ayrılmasını sağlar)

İç Dolgusu:

3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Üzeri (Altın Vuruş) İçin:

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Tam Kıvamında Şerbeti İçin:

4 su bardağı toz şeker

4,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı taze limon suyu

ADIM ADIM USTALIK ESERİ

Geniş bir yoğurma kabına yumurta, sıvı yağ, yoğurt, süt, sirke ve tuzu alıp karıştırın. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında çok pürüzsüz bir hamur yoğurun. (Hamuru ne kadar çok yoğurursanız o kadar kolay açılır).

Hamuru 3 eşit parçaya bölün. Her bir parçadan ceviz büyüklüğünde 10-12 adet minik beze çıkarın (Toplamda 30-36 civarı beze olacak). Bezelerin üzerini nemli bir bezle kapatıp en az 1 saat dinlendirin. (Dinlenmeyen hamur açılmaz, direnç gösterir).

Hamur dinlenirken tencereye şeker ve suyu alın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp tam 20 dakika kaynatın. İnmesine yakın limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve altını kapatıp tamamen soğuması için kenara alın. (Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak).

Dinlenen minik bezelerden ilkini tezgaha alın, üzerine bolca nişasta serpin ve oklava (veya merdane) yardımıyla tepsinizin büyüklüğünde açabildiğiniz kadar ince açın. Açtığınız yufkayı tepsiye serin.

İlk 15 yufkayı aralarına sadece nişasta serperek üst üste açıp tepsiye dizin. 15. katın üzerine bolca çekilmiş ceviz içinin tamamını eşit şekilde yayın. Kalan bezeleri de aynı incelikte açıp cevizlerin üzerine üst üste dizin.

Keskin bir bıçakla baklavanızı klasik yıldız veya düz kare dilimler halinde en dibe kadar değecek şekilde kesin.

Tereyağını küçük bir tavada eritin. Üzerinde biriken beyaz köpükleri mutlaka bir kaşıkla toplayıp atın (Eğer atmazsanız fırında yanar ve tatlınızın üzerinde siyah lekeler oluşturur). Temizlenen tereyağına sıvı yağı ekleyin. Bu sıcak yağ karışımını dilimlediğiniz tatlının her yerine cızırdayarak eşit şekilde dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, tatlının içi hamur kalmasın diye ağır ağır, üzeri ve altı nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 50-60 dakika) pişirin.

Fırından çıkan dumanı tüten sıcak tatlıyı 2-3 dakika oda sıcaklığında bekletip ilk hararetini alın. Ardından tamamen soğumuş olan şerbeti tatlının her yerine gezdirin. Şerbetini çekip katları parlayana kadar (en az 3-4 saat) dinlendirdikten sonra servis yapın.