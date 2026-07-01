Uygur mutfağından enfes lezzet: Lagman tarifi

Mutfak literatüründe İpek Yolu üzerindeki kültürlerin sentezini en saf haliyle yansıtan Lagman, Uygur ve Özbek mutfağının en prestijli yemeğidir. Yapı olarak Çinlilerin lamian ve Japonların ramen disiplinine benzese de, kullanılan baharat kimliği (özellikle yıldız anason ve Sichuan biberi esintileri) ve sebze çeşitliliğiyle tamamen ayrışır. Bu yemeği benzersiz kılan, eriştelerin bıçakla kesilmemesidir.

LAGMAN TARİFİ

Malzemeler

El Üzerinde Çekilen "Laghman" Eriştesi İçin:

3 su bardağı sert buğday unu (elenmiş)

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

Aşama Yağlaması İçin: Yarım su bardağı sıvı yağ (hamuru dinlendirirken ve çekerken bolca kullanılacak)

Yoğun Aromatik Et ve Sebze Sosu (Yahnisi) İçin:

400 gram dana kontrfile veya kuzu eti (ince, uzun şeritler halinde doğranmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)

1 adet daikon turpu (veya kırmızı turp - küçük jülyen doğranmış)

1 adet uzun yeşil dolmalık biber ve 1 adet kırmızı kapya biber (jülyen doğranmış)

2 adet domates (küp doğranmış)

3 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet yıldız anason ve 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (sosun imza karakteridir)

3 su bardağı et suyu veya sıcak su

Zeytinyağı ve tuz

İmza Laza Sosu (Servis İçin):

2 yemek kaşığı pul biber, 2 diş ezilmiş sarımsak ve 3 yemek kaşığı kızgın sıvı yağ

Yapılışı