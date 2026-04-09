Uzak Doğu'nun çıtır ve sulu klasiği: Guotie

Mutfak literatüründe "tencereye yapışan" (Potstickers) olarak tanımlanan Guotie, Kuzey Çin kökenli bir Jianjiao (kızarmış mantı) türüdür. Onu klasik buharda pişen mantılardan (Jiaozi) ayıran en temel fark, "buharla kızartma" adı verilen hibrit pişirme tekniğidir.
GUOTIE TARİFİ
Malzemeler
Hamur İçin:
- 2 su bardağı un
- Yarım su bardağı oda sıcaklığında su
- Bir tutam tuz
İç Harcı İçin:
- 300 gram orta dana kıyması
- 2 yaprak Çin lahanası (Napa Cabbage - incecik kıyılmış ve suyu sıkılmış)
- 2 dal taze soğan (ince kıyılmış)
- 1 yemek kaşığı taze rendelenmiş zencefil
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- Yarım çay kaşığı beyaz biber veya karabiber
Pişirme ve "Dantel" Etkisi İçin:
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım su bardağı su (içine 1 tatlı kaşığı nişasta karıştırılmış)
Yapılışı
- Hamur Hazırlığı: Un, su ve tuzu pürüzsüz ve oldukça sert bir hamur olana kadar yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 30 dakika dinlendirin. (Dinlendirme, hamurun kolay açılmasını sağlar).
- İç Harç: Kıymayı; lahana, taze soğan, zencefil, soya sosu, susam yağı ve baharatlarla bir kasede birleştirin. Tüm malzemeler özleşene kadar tek bir yöne doğru karıştırın.
- Açma ve Katlama: Dinlenen hamuru ince bir rulo yapıp cevizden küçük parçalara bölün. Her birini ince daireler şeklinde açın. Ortasına harcı koyun, hamuru ikiye katlayıp üst kısımlarına karakteristik "pile" (pileli katlama) şeklini verin.
- Kızartma (Birinci Aşama): Geniş, yapışmaz bir tavaya yağı ekleyin. Guotie’leri tabanları tavaya değecek şekilde dizin. Tabanları altın sarısı ve çıtır olana kadar orta ateşte 2-3 dakika kızartın.
- Buharla Pişirme: Nişastalı su karışımını tavaya dökün ve kapağını hemen kapatın. Su tamamen buharlaşana ve içindeki kıyma pişene kadar (yaklaşık 6-8 dakika) orta ateşte bekleyin.
- Final (Dantel Oluşumu): Kapaktaki suyu çektikten sonra kapağı açın. Tavada kalan nişastalı kalıntılar çıtır çıtır bir "dantel" (lace) tabakası oluşturana kadar 1 dakika daha pişirin.
- Servis: Mantıları tabağa ters çevirerek (çıtır tabanlar üstte kalacak şekilde) alın.