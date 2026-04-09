Uzak Doğu'nun çıtır ve sulu klasiği: Guotie

Mutfak literatüründe "tencereye yapışan" (Potstickers) olarak tanımlanan Guotie, Kuzey Çin kökenli bir Jianjiao (kızarmış mantı) türüdür. Onu klasik buharda pişen mantılardan (Jiaozi) ayıran en temel fark, "buharla kızartma" adı verilen hibrit pişirme tekniğidir.

GUOTIE TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

2 su bardağı un

Yarım su bardağı oda sıcaklığında su

Bir tutam tuz

İç Harcı İçin:

300 gram orta dana kıyması

2 yaprak Çin lahanası (Napa Cabbage - incecik kıyılmış ve suyu sıkılmış)

2 dal taze soğan (ince kıyılmış)

1 yemek kaşığı taze rendelenmiş zencefil

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

Yarım çay kaşığı beyaz biber veya karabiber

Pişirme ve "Dantel" Etkisi İçin:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım su bardağı su (içine 1 tatlı kaşığı nişasta karıştırılmış)

Yapılışı