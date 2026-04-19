Uzak Doğu'nun en renkli ve besleyici tabağı: Protein deposu Bibimbap tarifi...

Dengeli bir öğün arayanların yeni favorisi Uzak Doğu'dan geliyor. Karbonhidrat, protein ve sağlıklı yağları muazzam bir dengeyle tek bir kasede buluşturan Bibimbap, farklı malzemelerin bir araya gelerek yarattığı uyumla damak çatlatıyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER (2 KİŞİLİK)

Taban İçin:

1 su bardağı kısa taneli pirinç (Sushi pirinci veya baldo)

Üzerindeki Renkli Sebzeler:

1 adet havuç (İnce jülyen doğranmış)

1 kase ıspanak (Hafifçe haşlanmış ve suyu sıkılmış)

1 kase taze fasulye filizi (Bulunamazsa ince doğranmış beyaz lahana)

1 su bardağı kültür mantarı veya shiitake mantarı (İnce dilimlenmiş)

1 adet kabak (İnce jülyen doğranmış)

Protein Kısmı:

200 gram incecik jülyen doğranmış dana antrikot (Tavuk veya kıyma da tercih edilebilir)

2 adet yumurta

Et Marinasyonu İçin:

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 diş ezilmiş sarımsak

Sihirli Bibimbap Sosu:

2 yemek kaşığı Gochujang (Kore acı biber salçası)

1 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 tatlı kaşığı toz şeker veya bal

1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam

ADIM ADIM TARİF

Pirinçleri nişastası gidene kadar iyice yıkayıp süzün. Hafif yapışkan bir kıvamda olacak şekilde çok az tuzla haşlayın ve demlenmesi için tencerede dinlenmeye bırakın.

Jülyen doğradığınız etleri derin bir kasede soya sosu, susam yağı ve ezilmiş sarımsakla harmanlayıp lezzetleri çekmesi için 10-15 dakika bekletin. Ardından iyice ısınmış bir tavada etler suyunu salıp çekene kadar soteleyin.

Bibimbap'ın en büyük özelliği, kasedeki sebzelerin tatlarının birbirine karışmaması için ayrı ayrı sotelenmesidir. Havuç, kabak ve mantarları aynı tavada sırayla, çok az yağda (tercihen susam yağıyla) diriliğini kaybetmeyecek şekilde 2-3 dakika çevirip ayrı tabaklara alın. Haşlanmış ıspanakların üzerine ise çok az soya sosu ve susam yağı damlatıp karıştırmanız yeterlidir.

Yemeğin tacı olan yumurtaları, sarısı rafadan (akışkan) kalacak şekilde tek taraflı olarak pişirin.

Meşhur Kore acı biber salçası Gochujang'ı, suyu, susam yağını, şekeri ve kavrulmuş susamı küçük bir kasede pürüzsüz akışkan bir macun olana dek iyice çırpın.

Geniş ve derin bir kâsenin tabanına dumanı tüten pirinci düzgünce yayın. Üzerine sotelenmiş sebzeleri ve eti, renkleri birbirine zıt (örneğin yeşilin yanına turuncu gelecek) şekilde bir çember halinde dizin. Tam ortaya o akışkan sarılı yumurtayı dikkatlice yerleştirin. Hazırladığınız kırmızı sosu da üzerine gezdirin.