Uzak Doğu'nun enfes lezzeti: Pho Bo tarifi

Mutfak literatüründe "ruhu doyuran çorba" olarak tanımlanan Pho, Vietnam’ın Fransız koloni dönemindeki tekniklerle yerel aromaların birleşmesinden doğan bir füzyon dehasıdır. Bu yemeği standart et sularından ayıran temel fark, et suyunun berraklığı ve içine eklenen közlenmiş zencefil ile yıldız anasonun yarattığı o mistik derinliktir. Gastronomi dünyasında "berrak ama yoğun" (clear but rich) bir lezzet profili arayanların bir numaralı tercihi olan Pho Bo, tabağın yanında sunulan taze filizler ve misket limonuyla kişiselleştirilebilen interaktif bir deneyim sunar.
PHO BO TARİFİ
Malzemeler
Et Suyu:
- 1.5 kg dana ilikli kemik (fırınlanmış)
- 400 gram dana antrikot veya bonfile (çok ince dilimlenmiş, çiğ servis için)
- 1 adet büyük boy kuru soğan ve bir parça taze zencefil (kabuklarıyla közlenmiş)
- Baharat Kesesi: 3 adet yıldız anason, 1 adet çubuk tarçın, 3 adet karanfil, 1 yemek kaşığı kişniş tohumu
- 2 yemek kaşığı balık sosu (Fish sauce) ve bir tutam kaya tuzu
Tabak Bileşenleri:
- 1 paket yassı pirinç eriştesi (Banh Pho)
- Yarım demet taze nane ve taze kişniş
- 1 kase soya filizi
- İnce kıyılmış taze soğan ve acı kırmızı biber
- Misket limonu (Lime)
Yapılışı
- Kemiklerin Hazırlığı: İlikli kemikleri önce kaynar suda 10 dakika haşlayıp suyunu dökün (bu, suyun berrak kalmasını sağlar). Ardından kemikleri temiz suyla yıkayıp derin bir tencereye alın.
- Aromatik Temel: Soğan ve zencefili ocak ateşinde veya fırında dışı kararana kadar közleyin. Kabuklarını soyup tencereye ekleyin. Baharatları bir tavada kokusu çıkana kadar kavurup bir tülbent içine sararak tencereye atın.
- Demleme: Tencereye yaklaşık 3-4 litre su ekleyin. Kısık ateşte, üzerinde oluşan köpükleri sürekli alarak en az 6-8 saat (ideal olarak 12 saat) boyunca ağır ağır demlenmeye bırakın.
- Final Dokunuş: Pişme sonunda baharat kesesini ve kemikleri çıkarın. Et suyunu balık sosu ve tuzla tatlandırın.
- Servis Seremonisi: Pirinç eriştelerini haşlayıp kaselere paylaştırın. Üzerine çiğ haldeki çok ince dilimlenmiş etleri dizin.
- Kaynar haldeki et suyunu etlerin üzerine gezdirin (Suyun sıcaklığı, incecik etleri saniyeler içinde tam kıvamında pişirecektir).
- Tabağın yanına taze otları, soya filizini ve limonu ekleyerek servis yapın.