Uzak Doğu'nun enfes lezzeti: Pho Bo tarifi

Mutfak literatüründe "ruhu doyuran çorba" olarak tanımlanan Pho, Vietnam’ın Fransız koloni dönemindeki tekniklerle yerel aromaların birleşmesinden doğan bir füzyon dehasıdır. Bu yemeği standart et sularından ayıran temel fark, et suyunun berraklığı ve içine eklenen közlenmiş zencefil ile yıldız anasonun yarattığı o mistik derinliktir. Gastronomi dünyasında "berrak ama yoğun" (clear but rich) bir lezzet profili arayanların bir numaralı tercihi olan Pho Bo, tabağın yanında sunulan taze filizler ve misket limonuyla kişiselleştirilebilen interaktif bir deneyim sunar.

PHO BO TARİFİ

Malzemeler

Et Suyu:

1.5 kg dana ilikli kemik (fırınlanmış)

400 gram dana antrikot veya bonfile (çok ince dilimlenmiş, çiğ servis için)

1 adet büyük boy kuru soğan ve bir parça taze zencefil (kabuklarıyla közlenmiş)

Baharat Kesesi: 3 adet yıldız anason, 1 adet çubuk tarçın, 3 adet karanfil, 1 yemek kaşığı kişniş tohumu

2 yemek kaşığı balık sosu (Fish sauce) ve bir tutam kaya tuzu

Tabak Bileşenleri:

1 paket yassı pirinç eriştesi (Banh Pho)

Yarım demet taze nane ve taze kişniş

1 kase soya filizi

İnce kıyılmış taze soğan ve acı kırmızı biber

Misket limonu (Lime)

Yapılışı