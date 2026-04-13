Uzak Doğu rüzgarı sofralarınızda: Pratik ve görsel şölen kimbap tarifi

Uzak Doğu mutfağının o muazzam renkli dünyasına giriş yapmak isteyenler için en ideal başlangıç şüphesiz Kimbap... Özellikle kalabalık arkadaş buluşmalarında masanın yıldızı olacak bu tarif, "Uzak Doğu yemeği evde yapılmaz" tabusunu yıkmaya geliyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Pirinçli Taban İçin:

2 su bardağı kısa taneli pirinç (Sushi pirinci veya baldo)

2 yemek kaşığı susam yağı (Orijinal lezzet için önemli)

1 tatlı kaşığı tuz

4-5 adet Nori (Kavrulmuş yosun yaprağı)

Renkli İç Dolgusu İçin:

2 adet havuç (İnce jülyen doğranmış)

2 adet salatalık (Çekirdekleri çıkarılıp ince uzun doğranmış)

3 adet yumurta (Çırpılıp ince bir omlet yapılarak şerit kesilmiş)

150 gram dana sosis veya jülyen kesilmiş dana biftek (Soya sosuyla hafif sotelenmiş)

2-3 dilim sarı turşu (Danmuji - isteğe bağlı)

ADIM ADIM KİMBAP TARİFİ

Pirinçleri nişastası gidene kadar birkaç su yıkayıp süzün. Tencereye alıp üzerini hafif geçecek kadar suyla, lapa olmayacak ama birbirine yapışacak kıvamda haşlayın. Sıcak pirince tuz ve susam yağını ekleyip, pirinçleri ezmeden nazikçe karıştırın ve soğumaya bırakın.

Jülyen doğranmış havuçları çok az yağda diriliğini kaybetmeyecek kadar (1-2 dakika) soteleyin. Yumurtalardan ince bir krep/omlet yapıp uzun şeritler halinde kesin. Salatalıkları çiğden kullanın.

Bambu bir hasırın (sushi matı) üzerine parlak kısmı alta gelecek şekilde 1 adet Nori yaprağını serin.

Hazırladığınız pirinçten bir avuç alıp, Nori'nin üst kısmında iki parmak boşluk bırakacak şekilde ince ve eşit bir tabaka halinde yayın. (Elinizi hafifçe ıslatmak pirincin yapışmasını engeller).

Pirincin üzerine, size yakın olan tarafa havuç, salatalık, omlet ve sosis şeritlerini yatay olarak üst üste dizin.

Bambu hasırın yardımıyla, malzemeleri parmaklarınızla içe doğru sıkıştırarak rulo şeklinde sıkıca sarın. Rulonun ucundaki boş yosun kısmı hafifçe ıslatarak yapışmasını sağlayın.

Hazırladığınız Kimbap rulolarının üzerine çok hafif susam yağı sürüp, keskin bir bıçakla (bıçağı her kesişte nemlendirerek) birer parmak kalınlığında dilimleyin. Soya sosu eşliğinde servis yapın.