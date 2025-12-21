Uzun süre tok tutan fit atıştırmalık: Kinoalı tuzlu kurabiye tarifi

Sağlıklı beslenmeyi lezzetten ödün vermeden sürdürmek isteyenler için hazırlanan kinoalı tuzlu kurabiye, hem tok tutan yapısı hem de pratik hazırlanışıyla çay saatlerinden ara öğünlere kadar her anın favorisi olmaya aday. Peki, uzun süre tok tutan bu fit atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, nefis kinoalı tuzlu kurabiye tarifi...

KİNOALI TUZLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler (Yaklaşık 18–20 adet)

1 su bardağı haşlanmış kinoa (yaklaşık 180 g)

1,5 su bardağı un (isteğe göre tam buğday veya glutensiz un – yaklaşık 180 g)

1/2 su bardağı zeytinyağı (100 ml)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı kekik veya biberiye

1/2 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan veya eski kaşar (isteğe bağlı)

KİNOALI TUZLU KURABİYE YAPILIŞI

Haşlanmış kinoanın tamamen soğumuş ve suyunun çekilmiş olmasına dikkat edin.

Bir kapta yumurta ve zeytinyağını çırpın.

Üzerine kinoayı ekleyin.

Un, kabartma tozu, tuz ve baharatları karışıma ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın ve hafifçe bastırarak yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 18–22 dakika, üzeri hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri 5 dakika tepside dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!