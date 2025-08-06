Viyana'dan gelen ziyafet: Malakofftorte tarifi

Fransız diplomatların Avusturya’daki davet sofralarına taşıdığı bu kremalı bisküvi pastası, adını Kırım Savaşı’nda öne çıkan General Malakoff’tan alıyor. Diplomat tatlısı olarak da bilinen Malakofftorte, bademli likörle yumuşatılmış bisküvilerin arasında hafif bir vanilya kremasıyla hazırlanıyor. Göz alıcı görünümü ve dengeli tadıyla, özellikle misafire sunmak için birebir. Tarif, klasik pasta kalıplarında yapılabildiği gibi mini porsiyonlarla da hazırlanabiliyor.

MALAKOFFTORTE TARİFİ

Malzemeler:

200 g kedidili bisküvi

100 ml badem likörü (ya da sütle karıştırılmış amaretto)

500 ml süt

3 yumurta sarısı

100 g toz şeker

40 g nişasta

1 paket vanilin

250 ml çırpılmış krema

File badem ve pudra şekeri (süsleme için)

Yapılışı