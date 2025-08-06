Viyana'dan gelen ziyafet: Malakofftorte tarifi

Fransız diplomatların Avusturya’daki davet sofralarına taşıdığı bu kremalı bisküvi pastası, adını Kırım Savaşı’nda öne çıkan General Malakoff’tan alıyor. Diplomat tatlısı olarak da bilinen Malakofftorte, bademli likörle yumuşatılmış bisküvilerin arasında hafif bir vanilya kremasıyla hazırlanıyor. Göz alıcı görünümü ve dengeli tadıyla, özellikle misafire sunmak için birebir. Tarif, klasik pasta kalıplarında yapılabildiği gibi mini porsiyonlarla da hazırlanabiliyor.
MALAKOFFTORTE TARİFİ
Malzemeler:
- 200 g kedidili bisküvi
- 100 ml badem likörü (ya da sütle karıştırılmış amaretto)
- 500 ml süt
- 3 yumurta sarısı
- 100 g toz şeker
- 40 g nişasta
- 1 paket vanilin
- 250 ml çırpılmış krema
- File badem ve pudra şekeri (süsleme için)
Yapılışı
- Kremayı hazırla: Yumurta sarısı, şeker, nişasta ve vanilini sütle karıştırıp düşük ateşte karıştırarak pişir. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alıp soğumaya bırak.
- Bisküvileri ıslat: Kedidillerini hızlıca liköre batırıp kelepçeli bir kalıba sırayla diz.
- Kat kat ilerle: Bisküvi – krema – bisküvi – krema şeklinde katlar oluştur. En üst kat krema olmalı.
- Soğut: Tatlıyı en az 6 saat (tercihen bir gece) buzdolabında dinlendir.
- Süsle: Üzerini file badem, rendelenmiş çikolata ya da pudra şekeriyle süsleyip servis et.