Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi resmi akşam yemeğinde dünya liderlerine Yanık Denizli Yoğurdu servis edildi. Peki, Yanık Denizli yoğurdu nedir? Yanık Denizli yoğurdu nasıl yapılır?

YANIK DENİZLİ YOĞURDU NEDİR?

Yanık Denizli yoğurdu, Denizli yöresine ait bir üründür. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan Yanık yoğurt, asırlık bir ustalığı dayanır. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu yoğurt odun ateşinde oturtturulan büyük bakır kazanlar boşken iyice kızdırılır. Hatta kızgın olan dibe çok az miktarda süt dökülerek karamelize bir tat elde edilmesine yardımcı olunur.

Ardından bu karışımın üzerine süt konur, ancak burada kesinlikle iki süt karıştırılmayacak. Kaynamaya bırakılan süt burada hafif yanmış tadıyla ağıza gelecek. Çünkü bu yoğurdun albenisi tadındaki yanık aroması oluyor. Çünkü kazan dibindeki kasıtlı bir şekilde karamelizasyon katmanı kaynayan süte tamamen sinmesiyle ortaya çıkan hafif yanık süt aromasıdır. Böylelikle ortaya çıkan bu lezzet yanık süt aromasıyla başla hiç bir karışım olmadan ortaya yanık Denizli yoğurt ortaya çıkıyor.

YANIK DENİZLİ YOĞURDU NASIL YAPILIR?

Yanık Denizli yoğurdu için dikkat etmeniz gelerek koyun sütü olmasıdır. Çünkü koyun ürününde çok fazla yağ oranı yüksektir. Koyun sütünün yapısı gereği yoğurdun lezzeti ve kıvamında da artış meydana gelir. Geleneksel anlamda Yanık Denizli Yoğurdu bu şekilde yapılıyor. Zaman geçtikçe süt koyun sütünden inek sütüne dönmüştür. Yanık Denizli yoğurdu genellikle diğer yoğurtlara göre daha katı yapıya sahiptir.

Çünkü bakır kazanlarda yapılan bu tarif, eski dönemlerde bir bez yardımıyla da süzülüyormuş, hatta fazla suyu varsa onun da yoğurtta tamamen ayrılması gerektiğini düşünerek yapılan işlem sonunda yoğurtta kremamsı bir doku oluşacak.

YANIK DENİZLİ YOĞURDU HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Yoğun ve katı kıvamı sayesinde birçok tarifte kullanılan Yanık Denizli yoğurdu, klasik yoğurtlardan daha fazla sonuç veriyor.

Mantı: Mantıların vazgeçilmezleri arasında yer alan bu yoğurt, sarımsakla birleştiği zaman yoğun bir aromasıyla belirgin bir aromayı ortaya çıkartır.

Keşkek: Ege Bölgesi'nin en sevilen yemeklerinden biri olan Keşkek, Yanık Denizli yoğurdu ile yapınca zengin tatla ortaya çıkıyor.

Közlenmiş sebzeler: Közlenmiş olan her türlü sebzelerin yanına oldukça iyi giden Yanık Denizli yoğurttu, hafif is aromasıyla adeta yemeklerle uyum yakalıyor.

Et yemekleri: Izgara, kebap, kuzu eti ve tavuk gibi yemeklerin olmazsa olmazlarından biri haline geldi.

Kahvaltı: Sadece yemeklerin yanında değil kahvaltılarda da tüketiliyor. Bal ceviz, dut pekmezi ya da mevsim meyveleriyle güzel bir lezzet ortaya çıkarabilirsiniz.

DİĞER YOĞURTTAN FARKI NE?

Yoğun ve süzme yoğurdu andıran kıvam

Hafif sisli ve karamelimsi aroma

Uzun süre tok tutan yapısı

Kendine özgü lezzeti