Yapımı kolay, enfes ve lezzetli ev yapımı baklava tarifi...

Bayramların ve kutlamaların vazgeçilmezi olan baklava, ağızda dağılan lezzetiyle herkesi mest ediyor. Peki, hem kolay hem de pratik ev yapımı baklava nasıl yapılır?

MALZEMELER

Hamuru için:

5 su bardağı un

1 su bardağı süt (ılık)

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yoğururken gerekirse ekleyin)

İç harcı için:

2 su bardağı ince çekilmiş ceviz ya da fındık

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

250 gr tereyağı (eritilmiş, köpüğü alınmış)

YAPILIŞI

1. Şerbeti Hazırlama

Şeker ve suyu tencereye alın, kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatın.

Limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın, soğumaya bırakın.

2. Hamuru Yoğurma

Yoğurma kabına süt, sıvı yağ, yumurta, sirke, tuz ve kabartma tozunu koyun.

Yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru 30 dakika dinlendirin.

3. Yufkaları Açma

Hamuru 20 eşit bezeye ayırın.

Her bezeyi nişasta yardımıyla tabak büyüklüğünde açın.

Açılan yufkaları 10’ar 10’ar üst üste koyun.

Ardından oklava veya merdane yardımıyla tepsi büyüklüğünde açın.

4. Tepsiye Dizme

Tepsiyi yağlayın.

İlk 10 kat yufkayı serin, üzerine ceviz serpiştirin.

Diğer 10 katı da üstüne serin.

Baklava dilimleri şeklinde kesin.

5. Pişirme

Eritilmiş tereyağını baklavanın her yerine eşit dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında altın sarısı olana kadar (yaklaşık 40-45 dk) pişirin.

6. Şerbetleme

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğumuş şerbeti gezdirin.

En az 3-4 saat dinlendirin.