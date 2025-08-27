Yapımı kolay, enfes ve lezzetli ev yapımı baklava tarifi...

Bayramların ve kutlamaların vazgeçilmezi olan baklava, ağızda dağılan lezzetiyle herkesi mest ediyor. Peki, hem kolay hem de pratik ev yapımı baklava nasıl yapılır?
MALZEMELER
Hamuru için:
5 su bardağı un
1 su bardağı süt (ılık)
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1 yemek kaşığı sirke
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım paket kabartma tozu
Aldığı kadar un (yoğururken gerekirse ekleyin)
İç harcı için:
2 su bardağı ince çekilmiş ceviz ya da fındık
Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
3,5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
Üzeri için:
250 gr tereyağı (eritilmiş, köpüğü alınmış)
YAPILIŞI
1. Şerbeti Hazırlama
Şeker ve suyu tencereye alın, kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatın.
Limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın, soğumaya bırakın.
2. Hamuru Yoğurma
Yoğurma kabına süt, sıvı yağ, yumurta, sirke, tuz ve kabartma tozunu koyun.
Yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
Hamuru 30 dakika dinlendirin.
3. Yufkaları Açma
Hamuru 20 eşit bezeye ayırın.
Her bezeyi nişasta yardımıyla tabak büyüklüğünde açın.
Açılan yufkaları 10’ar 10’ar üst üste koyun.
Ardından oklava veya merdane yardımıyla tepsi büyüklüğünde açın.
4. Tepsiye Dizme
Tepsiyi yağlayın.
İlk 10 kat yufkayı serin, üzerine ceviz serpiştirin.
Diğer 10 katı da üstüne serin.
Baklava dilimleri şeklinde kesin.
5. Pişirme
Eritilmiş tereyağını baklavanın her yerine eşit dökün.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında altın sarısı olana kadar (yaklaşık 40-45 dk) pişirin.
6. Şerbetleme
Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğumuş şerbeti gezdirin.
En az 3-4 saat dinlendirin.