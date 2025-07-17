Yaz akşamlarına çok yakışan sağlıklı atıştırmalık: Çıtır çıtır kabak cipsi tarifi

Kızartma veya paketlenmiş ürünler yerine daha hafif ve sağlıklı bir alternatif mi arıyorsunuz? Kabak cipsi, fırında ya da airfryer’da kolayca hazırlayabileceğiniz, düşük kalorili ve besleyici bir atıştırmalık seçeneği sunuyor. Peki, yaz akşamlarına çok yakışan bu sağlıklı atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır kabak cipsi tarifi...

KABAK C İ PS İ TAR İ F İ

Malzemeler:

2 adet orta boy kabak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

KABAK CİPSİ YAPILI Ş I

Kabakların kabuklarını soymadan, ince ve eşit dilimler halinde kesin.

Ne kadar ince keserseniz, o kadar kıtır olacaktır.

Dilimlediğiniz kabakları kağıt havlu arasında bekleterek fazla nemini alın.

Bu işlem, cipslerin çıtır olmasını sağlar.

Geniş bir kasede kabak dilimlerini zeytinyağı, tuz ve dilediğiniz baharatlarla harmanlayın.

Kabak dilimlerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

120-140°C ısıtılmış fırında yaklaşık 40-50 dakika, arada kontrol ederek pişirin.

Kenarları hafif kızarıp çıtırlaştığında fırından çıkarın.

Oda sıcaklığında biraz soğuttuktan sonra servis tabağına alın.

Yanına yoğurtlu dip sos hazırlayarak da sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!