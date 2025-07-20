Yaz akşamlarının serinleten lezzeti: Karpuzlu soğuk yeşil çay tarifi

Sıcak yaz günlerinde hem ferahlatıcı hem de sağlıklı bir içecek arıyorsanız, karpuzlu soğuk yeşil çay tam size göre! Antioksidan açısından zengin yeşil çay ile serinletici karpuzun buluşması, hem damağınıza hitap edecek hem de vücudunuzu canlandıracak. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu içecek, özellikle şekerli içeceklerden uzak durmak isteyenler için mükemmel bir alternatiftir. Peki, yaz akşamlarının serinleten bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis karpuzlu soğuk yeşil çay tarifi...

K ARPUZLU SO Ğ UK YE Şİ L Ç AY TAR İ F İ

Malzemeler:

2 su bardağı doğranmış soğuk karpuz

3 poşet yeşil çay (veya 2 yemek kaşığı dökme yeşil çay)

4 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı bal ya da agave şurubu (isteğe bağlı)

Yarım limonun suyu

Taze nane yaprakları (süsleme için)

Bolca buz

KARPUZLU SOĞUK YEŞİL ÇAY YAPILI Ş I

Yeşil çay poşetlerini 4 su bardağı sıcak (kaynar olmayan) suda 5-6 dakika demleyin.

Ardından çay poşetlerini çıkarın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Karpuzları blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

İsterseniz süzerek çekirdeklerinden ve liflerinden arındırabilirsiniz.

Soğuyan yeşil çaya karpuz püresini, limon suyunu ve balı ekleyin.

İyice karıştırın.

Karışımı bir sürahiye alın, içine bolca buz ekleyin.

Bardaklara dökmeden önce taze nane yapraklarıyla süsleyin.

Afiyet olsun!