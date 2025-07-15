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Yaz akşamlarının yıldızı: fasulye borani tarifi

Yaz akşamlarının yıldızı: fasulye borani tarifi

15.07.2025 13:58:00
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Haber Merkezi
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Yaz akşamlarının yıldızı: fasulye borani tarifi

Hafif, serin ve doyurucu… Yaz sofralarına nefis bir Ege dokunuşu katan fasulye borani, yoğurt ve zeytinyağının buluştuğu en leziz tariflerden biri!

Sıcak yaz günlerinde ağır yemeklerden kaçınıp, hem hafif hem de lezzetli bir alternatif arayanların favorisi: Fasulye Borani. Taze fasulyenin yumuşacık dokusu, yoğurdun ferahlığı ve zeytinyağının mis kokusuyla birleşince sofralarda adeta yaz akşamlarının yıldızı oluyor.

FASULYE BORANİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 500 g taze fasulye
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 2–3 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • (İsteğe bağlı) kırmızı pul biber veya nane

NASIL YAPILIR?

1. Fasulyeleri hazırlayın:

Fasulyelerin uçlarını temizleyin ve ikiye üçe kırarak tencereye alın.

2. Haşlayın:

Üzerini geçecek kadar su ekleyin, tuz atın ve fasulyeler yumuşayıncaya kadar haşlayın. Süzüp soğumaya bırakın.

3. Yoğurt sosunu hazırlayın:

Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın. Bir tutam tuz ekleyin.

4. Birleştirin:

Soğuyan fasulyeleri servis tabağına alın, üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün.

5. Son dokunuş:

Zeytinyağını küçük bir tavada ısıtın, içine pul biber veya nane ekleyip yoğurdun üzerine gezdirin.

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