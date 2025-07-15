Yaz akşamlarının yıldızı: fasulye borani tarifi

Sıcak yaz günlerinde ağır yemeklerden kaçınıp, hem hafif hem de lezzetli bir alternatif arayanların favorisi: Fasulye Borani. Taze fasulyenin yumuşacık dokusu, yoğurdun ferahlığı ve zeytinyağının mis kokusuyla birleşince sofralarda adeta yaz akşamlarının yıldızı oluyor.

FASULYE BORANİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 g taze fasulye

1 su bardağı süzme yoğurt

2–3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

(İsteğe bağlı) kırmızı pul biber veya nane

NASIL YAPILIR?

1. Fasulyeleri hazırlayın:

Fasulyelerin uçlarını temizleyin ve ikiye üçe kırarak tencereye alın.

2. Haşlayın:

Üzerini geçecek kadar su ekleyin, tuz atın ve fasulyeler yumuşayıncaya kadar haşlayın. Süzüp soğumaya bırakın.

3. Yoğurt sosunu hazırlayın:

Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın. Bir tutam tuz ekleyin.

4. Birleştirin:

Soğuyan fasulyeleri servis tabağına alın, üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün.

5. Son dokunuş:

Zeytinyağını küçük bir tavada ısıtın, içine pul biber veya nane ekleyip yoğurdun üzerine gezdirin.