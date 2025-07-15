Yaz akşamlarının yıldızı: fasulye borani tarifi

Sıcak yaz günlerinde ağır yemeklerden kaçınıp, hem hafif hem de lezzetli bir alternatif arayanların favorisi: Fasulye Borani. Taze fasulyenin yumuşacık dokusu, yoğurdun ferahlığı ve zeytinyağının mis kokusuyla birleşince sofralarda adeta yaz akşamlarının yıldızı oluyor.
FASULYE BORANİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 500 g taze fasulye
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 2–3 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- (İsteğe bağlı) kırmızı pul biber veya nane
NASIL YAPILIR?
1. Fasulyeleri hazırlayın:
Fasulyelerin uçlarını temizleyin ve ikiye üçe kırarak tencereye alın.
2. Haşlayın:
Üzerini geçecek kadar su ekleyin, tuz atın ve fasulyeler yumuşayıncaya kadar haşlayın. Süzüp soğumaya bırakın.
3. Yoğurt sosunu hazırlayın:
Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın. Bir tutam tuz ekleyin.
4. Birleştirin:
Soğuyan fasulyeleri servis tabağına alın, üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün.
5. Son dokunuş:
Zeytinyağını küçük bir tavada ısıtın, içine pul biber veya nane ekleyip yoğurdun üzerine gezdirin.