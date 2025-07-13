Yaz aylarında içinizi serinleten pratik lezzet: Yoğurtlu kabak salatası tarifi

Sofralarınıza hem hafif hem de lezzetli bir dokunuş katmak istiyorsanız, yoğurtlu kabak salatası tam aradığınız tarif olabilir. Özellikle yaz aylarında serinleten bu salata, düşük kalorili ve besleyici olmasıyla da ön plana çıkar. Peki, yaz aylarında içinizi serinleten bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz yoğurtlu kabak salatası tarifi...

YOĞURTLU KABAK SALATASI TARİFİ



Malzemeler



3 adet orta boy kabak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz



Üzeri için:



1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kırmızı pul biber

Nane (isteğe bağlı)



YOĞURTLU KABAK SALATASI YAPILIŞI



Kabakları rendeleyin.

Suyunu hafifçe sıkarak fazla suyunu alın.

Tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağını koyun ve rendelenmiş kabakları orta ateşte 5–6 dakika kadar soteleyin.

Kabaklar yumuşayıp suyunu çekince ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bir kasede yoğurdu, ezilmiş sarımsağı ve tuzu karıştırın.

Soğuyan kabakları yoğurtlu karışıma ekleyin ve iyice harmanlayın.

Servis tabağına alın.

Üzerine zeytinyağında kızdırılmış pul biber gezdirin ve isteğe bağlı olarak nane serpiştirin.

Soğuk şekilde servis yapın.

Afiyet olsun!