Yaz kış sofraların ferahlatan klasiği: Zeytinyağlı taze fasulye tarifi...

Zeytinyağlı yemeklerin en zarifi, en sevileni ve tencerede kendi buharıyla usul usul piştiğinde lezzetine doyulamayanı! Bol domatesin suyuyla harmanlanan, hafif tatlımsı dokusu ve sızma zeytinyağının o muazzam parlaklığıyla zeytinyağlı taze fasulye, sofralarınızın baş tacı olmaya aday.

MALZEMELER

750 gram taze fasulye (Ayıklanmış ve ortadan ikiye kırılmış)

2 adet büyük boy kuru soğan (Piyazlık veya yemeklik ince doğranmış)

4 adet orta boy sulu domates (Kabukları soyulup küp küp doğranmış)

3 diş sarımsak (İnce ince dilimlenmiş)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker (Zeytinyağlıların olmazsa olmazı)

1,5 çay kaşığı tuz

Çeyrek su bardağı sıcak su (Domatesler suluysa hiç su eklemeyebilirsiniz)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş ve yayvan bir karnıyarık tenceresine zeytinyağının yarısını alın. İnce doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyip, soğanlar tamamen şeffaflaşana ve hafifçe karamelize olana kadar orta ateşte soteleyin.

Ayıklayıp yıkadığınız taze fasulyeleri tencereye ilave edin. Soğanlarla birlikte fasulyelerin rengi hafifçe değişip sararana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) ara ara karıştırarak kavurun. Bu aşama fasulyenin lezzetini içine hapsetmesini sağlar.

Rengi dönen fasulyelerin üzerine küp doğranmış sulu domatesleri ilave edin. Domateslerin her yere dağılması için nazikçe karıştırın.

Toz şekeri ve tuzu ekleyin. Eğer domatesleriniz yeterince sulu değilse sadece çeyrek su bardağı sıcak su ilave edin. (Fazla su yemeğin tadını yavanlaştırır).

Tencerenin kapağını kapatın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını en kısık ayara getirin. Fasulyeler lokum gibi yumuşayana kadar (yaklaşık 40-45 dakika) ağır ateşte pişirin.

Fasulyeler piştiğinde ocağın altını kapatın. Kapağını hiç açmadan kendi tenceresinde oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine ayırdığınız zeytinyağından hafifçe gezdirerek sızma zeytinyağının o ferah kokusunu zirveye taşıyın.