Yaz sıcaklarına en güzel çözüm: Ferahlatıcı karpuzlu limonata tarifi

Yaz aylarının en serin ve en renkli lezzetlerinden biri: Karpuzlu limonata! Tatlı karpuzun ferahlığı, limonun hafif ekşiliği ve nane yapraklarının serin aromasıyla birleşerek hem susuzluğunuzu giderir hem de sofranıza şık bir dokunuş katar. Üstelik hazırlaması da oldukça kolay! İşte evde yapabileceğiniz nefis karpuzlu limonata tarifi…

MALZEMELER

3 dilim (yaklaşık 500-600 g) soğutulmuş karpuz

2 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı bal veya toz şeker (isteğe göre azaltıp artırabilirsiniz)

2-3 su bardağı soğuk su

Birkaç dal taze nane

Servis için buz küpleri

HAZIRLANIŞI

Karpuzun çekirdeklerini çıkarın ve küp küp doğrayın.

Karpuzu blendera alın, üzerine limon suyu ve balı (veya şekeri) ekleyin.

Soğuk suyu da ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.

Karışımı bir süzgeçten geçirerek posasını ayırın (isteğe bağlı).

Servis bardaklarına bol buz koyun, üzerine karpuzlu limonatayı dökün.

Taze nane yapraklarıyla süsleyerek servis edin.