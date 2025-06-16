Yaz sıcaklarına lezzetli bir mola: Ev yapımı çikolatalı muzlu dondurma tarifi

Yaz geldiğinde serinlemenin en tatlı yollarından biri dondurma! Ancak dışarıdan alınan dondurmalar bazen gereksiz şeker, katkı maddeleri ve yapay aromalarla dolu olabiliyor. İşte tam da bu yüzden, evde kendi dondurmanızı yapmak hem daha sağlıklı hem de çok keyifli. Üstelik sadece 3 ana malzeme ile: Muz, kakao ve süt!

MALZEMELER

3 adet olgun muz (dilimlenmiş, dondurulmuş)

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı, daha kremsi kıvam için)

1 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (isteğe bağlı)

Üzeri için: Damla çikolata, fındık parçaları, Hindistan cevizi (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

1. MUZLARI DONDURUN:

Olgunlaşmış muzları dilimleyip bir buzdolabı poşetine koyun. En az 3-4 saat veya bir gece boyunca dondurun.

2. TUM MALZEMELERİ BLENDIR’DA ÇEKİN:

Donmuş muzları, kakaoyu ve sütü blender’a alın. Kremsi bir kıvam alana kadar çekin. Eğer muzlar çok donmuşsa, biraz bekleyip tekrar deneyin.

3. TADINI AYARLAYIN:

Tatlılığı damak tadınıza göre ayarlayın. Daha tatlı seviyorsanız 1 yemek kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

4. SERVİS VE SUNUM:

Hazırladığınız dondurmayı hemen tüketebilirsiniz. Daha katı kıvam isterseniz 1-2 saat daha dondurucuda bekletin. Üzerine damla çikolata, fındık parçaları ya da Hindistan cevizi serpiştirerek servis edin.