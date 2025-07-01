Yaz sıcaklarına meyveli serinlik: 5 dakikada kavunlu frozen tarifi

Kavun, yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri. Tatlı, sulu ve mis kokulu bu meyveyi sadece dilimleyerek değil, içecek olarak da değerlendirmek mümkün. Kavunlu frozen, özellikle sıcak yaz günlerinde hem sağlıklı hem de düşük kalorili bir serinlik alternatifi sunar. Üstelik blenderda sadece birkaç malzemeyle hazırlanabiliyor! İşte evde kolayca yapabileceğiniz buz gibi kavunlu frozen tarifi…

MALZEMELER

2 su bardağı doğranmış dondurulmuş kavun

Yarım su bardağı soğuk su (veya hindistan cevizi suyu)

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

4-5 adet buz küpü

Taze nane yaprakları (servis için)

YAPILIŞI

Kavunu önceden doğrayıp dondurucuda en az 3-4 saat bekletin.

Dondurulmuş kavunları, buzları ve soğuk suyu blendera alın.

İsteğe bağlı olarak tatlandırmak için bal ekleyin.

Tüm malzemeleri pürüzsüz, slushy kıvam alana kadar çekin.

Soğuk bardaklara alıp taze nane yapraklarıyla süsleyin.