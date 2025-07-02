Yaz sıcaklarında midenizi yormayan enfes lezzet: Sütlü Nuriye tarifi

Baklava kadar lezzetli, ondan daha hafif bir seçenek arıyorsanız, Sütlü Nuriye tam size göre! Şerbetli tatlılar arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan bu tatlı, özellikle yaz aylarında sütlü şerbeti sayesinde hafifliğiyle öne çıkar. Fıstık ya da cevizle zenginleştirilen bu tarif, klasik baklava yufkası ile hazırlanır ve sütlü dokusuyla damağınızda yumuşacık bir tat bırakır. Peki, yaz sıcaklarında midenizi yormayan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle leziz sütlü Nuriye tarifi...





S Ü TL Ü NUR İ YE TAR İ F İ

Malzemeler

Hamur için:

20 yaprak baklavalık yufka

150 gr tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı dövülmüş fındık veya ceviz içi

Sütlü şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı süt

1 su bardağı su

S Ü TL Ü NUR İ YE YAPILI Ş I

Fırın tepsinizi tereyağı ile yağlayın.

İlk yufkayı serin, üzerine tereyağı sürün ve 10 kat yufkayı bu şekilde üst üste dizin.

Onuncu katın üzerine bolca ceviz ya da fındık serpiştirin.

Kalan 10 yufkayı da yine aralarına tereyağı sürerek yerleştirin.

Tatlınızı kare ya da baklava dilimi şeklinde keserek önceden ısıtılmış 180°C fırında üstü kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Bir tencereye süt, su ve şekeri alın.

Şeker eriyene kadar ısıtın ama kaynatmayın. Şerbetin ılık olması yeterlidir.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti eşit şekilde dökün.

Tatlının şerbeti çekmesi için en az 3 saat dinlendirin.

Sütlü Nuriye’yi buzdolabında bir süre dinlendirdikten sonra servis ederseniz daha da hafif ve ferah bir lezzet elde edersiniz.

Üzerine hafif tarçın serpebilir veya yanında bir top sade dondurma ile sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!