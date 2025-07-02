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Yaz sıcaklarında midenizi yormayan enfes lezzet: Sütlü Nuriye tarifi

Yaz sıcaklarında midenizi yormayan enfes lezzet: Sütlü Nuriye tarifi

2.07.2025 19:35:00
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Haber Merkezi
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Yaz sıcaklarında midenizi yormayan enfes lezzet: Sütlü Nuriye tarifi

Pratik hazırlanışı, sütlü şerbeti ve kıyır kıyır dokusuyla tatlı sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday bu lezzet favorileriniz arasına girecek. Peki, yaz sıcaklarında midenizi yormayan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle leziz sütlü Nuriye tarifi...

Baklava kadar lezzetli, ondan daha hafif bir seçenek arıyorsanız, Sütlü Nuriye tam size göre! Şerbetli tatlılar arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan bu tatlı, özellikle yaz aylarında sütlü şerbeti sayesinde hafifliğiyle öne çıkar. Fıstık ya da cevizle zenginleştirilen bu tarif, klasik baklava yufkası ile hazırlanır ve sütlü dokusuyla damağınızda yumuşacık bir tat bırakır. Peki, yaz sıcaklarında midenizi yormayan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle leziz sütlü Nuriye tarifi...


SÜTLÜ NURİYE TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

20 yaprak baklavalık yufka

150 gr tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı dövülmüş fındık veya ceviz içi

Sütlü şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı süt

1 su bardağı su

SÜTLÜ NURİYE YAPILIŞI

Fırın tepsinizi tereyağı ile yağlayın.

İlk yufkayı serin, üzerine tereyağı sürün ve 10 kat yufkayı bu şekilde üst üste dizin.

Onuncu katın üzerine bolca ceviz ya da fındık serpiştirin.

Kalan 10 yufkayı da yine aralarına tereyağı sürerek yerleştirin.

Tatlınızı kare ya da baklava dilimi şeklinde keserek önceden ısıtılmış 180°C fırında üstü kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Bir tencereye süt, su ve şekeri alın.

Şeker eriyene kadar ısıtın ama kaynatmayın. Şerbetin ılık olması yeterlidir.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti eşit şekilde dökün.

Tatlının şerbeti çekmesi için en az 3 saat dinlendirin.

Sütlü Nuriye’yi buzdolabında bir süre dinlendirdikten sonra servis ederseniz daha da hafif ve ferah bir lezzet elde edersiniz.

Üzerine hafif tarçın serpebilir veya yanında bir top sade dondurma ile sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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