Yaz sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Ege usulü enginar dolması tarifi

Ege mutfağı, sağlıklı ve hafif tarifleriyle bilinir. Enginar dolması da bu mutfağın en sevilen yemeklerinden biridir. Özellikle zeytinyağlı olarak hazırlanan enginar dolması, hem lezzetli hem de vitamin deposudur. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle sofralarınıza Ege esintisi katabilirsiniz. Peki, yaz sofralarına çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Ege usulü enginar dolması tarifi...

ENG İ NAR DOLMASI TAR İ F İ

Malzemeler:

6 adet enginar

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan

2-3 dal dereotu

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 limon (suyu)

1 su bardağı sıcak su

ENG İ NAR DOLMASI YAPILI Ş I

Enginarların sap kısımlarını kesin ve yaprak uçlarını kırparak temizleyin.

Limonlu suya koyarak kararmalarını önleyin.

Soğanı ince ince doğrayın ve zeytinyağı ile kavurun.

Üzerine yıkanmış pirinci ekleyin.

Tuz, karabiber ve ince doğranmış dereotunu ilave ederek birkaç dakika kavurun.

Hazırladığınız iç harcı enginarların içine doldurun.

Harcın dolgun olmasına dikkat edin ama yaprakları fazla sıkıştırmayın.

Doldurulmuş enginarları tencereye yerleştirin.

Üzerine sıcak suyu dökün ve kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Pişerken enginarların suyunu kontrol edin, gerekirse biraz daha sıcak su ekleyin.

Ege usulü enginar dolmasını ılık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Yanına yoğurt veya limon dilimleri ile sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!