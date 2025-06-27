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Yaz sofralarına farklı bir dokunuş: Bamya kızartması tarifi

Yaz sofralarına farklı bir dokunuş: Bamya kızartması tarifi

27.06.2025 10:35:00
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Haber Merkezi
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Yaz sofralarına farklı bir dokunuş: Bamya kızartması tarifi

Bamyayı kızartarak hiç denediniz mi? Çıtır çıtır dokusuyla bu bamya kızartması tarifi, klasik tariflere nefis bir alternatif sunuyor!

Bamyayı sadece zeytinyağlı haliyle tanıyorsanız, bu çıtır ve lezzetli bamya kızartması tarifiyle fikriniz değişecek! Hem pratik hem de sıra dışı bir alternatif…

Malzemeler

  • 300 gram taze bamya
  • 1 su bardağı mısır unu
  • Yarım su bardağı un
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yumurta
  • Yarım su bardağı süt (isteğe bağlı)
  • Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı

Bamyaları temizleyin: Sap kısımlarını koni şeklinde keserek temizleyin. (Sakın tamamen kesmeyin, dağılır!) Ardından güzelce yıkayıp kurulayın.

Karışımı hazırlayın: Geniş bir kapta mısır unu, un, baharatlar ve tuzu karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurtayı çırpın, isterseniz sütü de ekleyin.

Kuruyan bamyaları önce yumurtalı karışıma, sonra unlu karışıma bulayın.

Kızgın yağda altın sarısı olana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerinde fazla yağını süzdürün ve sıcak servis edin.

Servis Önerisi

Yanına yoğurtlu sarımsaklı dip sos ya da acı biberli domates sosla sunabilirsiniz. Meze olarak ya da hafif bir yaz yemeği niyetine harika olur.

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