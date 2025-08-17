Yaz sofralarına ferahlık katan enfes lezzet: Deniz börülcesi salatası tarifi

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan deniz börülcesi, sağlıklı ve hafif bir öğün arayanlar için ideal bir seçenek sunar. Taze deniz börülcesi ile hazırlanan bu salata, hem pratik hem de besleyici bir tariftir. Akşam yemeklerinde, öğle sofralarında veya mezelerin yanında keyifle tüketebilirsiniz. Peki, yaz sofralarına ferahlık katan enfes lezzet nasıl yapılır? İşte leziz deniz börülcesi salatası tarifi...

DEN İ Z B Ö R Ü LCES İ SALATASI TAR İ F İ

Malzemeler:

500 gram taze deniz börülcesi

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI YAPILI Ş I

Deniz börülcelerini bol su ile yıkayın ve uç kısımlarındaki sert bölümleri kesin.

Kaynar suda 3-4 dakika haşlayın ve süzerek soğuk suya alın.

Sarımsakları ince doğrayın ve bir kasede zeytinyağı ile karıştırın.

Haşlanmış ve soğutulmuş deniz börülcelerini hazırladığınız sos ile harmanlayın.

Limon suyu ve tuzu ekleyip karıştırın.

İsteğe bağlı olarak pul biber veya nar ekşisiyle lezzetlendirin.

Servis tabağına alıp soğuk olarak sunun.

Afiyet olsun!