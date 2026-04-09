Yaz sofralarına özel: Yunan mutfağından domatokeftedes tarifi

Domatokeftedes, özellikle Santorini adasına özgü, domatesle hazırlanan geleneksel bir kızartma tarifidir. Yaz aylarında bol bulunan olgun domateslerle yapılan bu lezzet, hem hafif hem de aromatik yapısıyla dikkat çeker. Dışı çıtır, içi yumuşak olan domatokeftedes, meze olarak ya da atıştırmalık şeklinde servis edilir.
MALZEMELER
- 3 adet olgun domates
- 1 adet küçük kuru soğan (ince doğranmış)
- 2-3 yemek kaşığı un
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Yarım demet taze nane veya fesleğen
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞ
Domatesleri rendeleyin ve fazla suyunu süzün.
Üzerine ince doğranmış soğanı ve yeşillikleri ekleyin.
Tuz, karabiber ve unu ilave ederek kıvamlı bir karışım elde edin.
Tavada yağı kızdırın.
Karışımdan kaşık yardımıyla alıp yağın içine bırakın.
Her iki tarafı altın rengini alana kadar kızartın.
Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün ve sıcak servis edin.