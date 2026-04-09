Yaz sofralarına özel: Yunan mutfağından domatokeftedes tarifi

Domatokeftedes, özellikle Santorini adasına özgü, domatesle hazırlanan geleneksel bir kızartma tarifidir. Yaz aylarında bol bulunan olgun domateslerle yapılan bu lezzet, hem hafif hem de aromatik yapısıyla dikkat çeker. Dışı çıtır, içi yumuşak olan domatokeftedes, meze olarak ya da atıştırmalık şeklinde servis edilir.

MALZEMELER

3 adet olgun domates

1 adet küçük kuru soğan (ince doğranmış)

2-3 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım demet taze nane veya fesleğen

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞ

Domatesleri rendeleyin ve fazla suyunu süzün.

Üzerine ince doğranmış soğanı ve yeşillikleri ekleyin.

Tuz, karabiber ve unu ilave ederek kıvamlı bir karışım elde edin.

Tavada yağı kızdırın.

Karışımdan kaşık yardımıyla alıp yağın içine bırakın.

Her iki tarafı altın rengini alana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün ve sıcak servis edin.