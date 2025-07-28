Yaz sofralarına serinlik katan Girit usulü enfes lezzet: Dakos salatası tarifi

Akdeniz mutfağının en sade ama en lezzetli örneklerinden biri olan Dakos salatası, Girit adasına özgü bir tat olarak dikkat çekiyor. Hafif, doyurucu ve sağlıklı yapısıyla özellikle yaz aylarında sofraların yıldızı olan bu salata, az malzemeyle maksimum tat sunuyor. Peki, yaz sofralarına serinlik katan Girit usulü bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes Dakos salatası tarifi...



DAKOS SALATASI TARİFİ



Malzemeler:

2 adet arpa rusk ekmeği (veya kızarmış tam buğday ekmeği)

2 orta boy olgun domates

100 gram beyaz peynir (isteğe göre feta peyniri)

10 adet siyah zeytin

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz (isteğe bağlı)

Taze fesleğen veya nane yaprakları (süsleme için)



DAKOS SALATASI YAPILIŞI



Arpa rusklarını veya kızartılmış ekmek dilimlerini servis tabağına alın.

Dilerseniz biraz suyla hafif nemlendirebilirsiniz.

Olgun domatesleri rendeleyerek suyuyla birlikte ekmeklerin üzerine gezdirin.

Bu, ekmeklerin hafifçe yumuşamasını sağlayacaktır.

Üzerine zeytinleri ve ufalanmış beyaz peyniri serpiştirin.

Zeytinyağını bolca gezdirin.

Kekik, tuz ve isteğe göre taze çekilmiş karabiber ekleyin.

Üzerini taze fesleğen veya nane yapraklarıyla süsleyerek soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun!