Yaz sofralarının aranan lezzeti: Fasulye diblesi tarifi

Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan fasulye diblesi, hem hafif hem de doyurucu bir yemektir. Taze fasulye, pirinç ve soğanla hazırlanan bu tarif, özellikle yaz aylarında sofralara ferah bir tat katmak isteyenler için ideal. Peki, yaz sofralarının aranan lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes fasulye diblesi tarifi...

FASULYE D İ BLES İ TAR İ F İ

Malzemeler:

500 gram taze fasulye

1 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

2 adet domates (arzuya göre)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

FASULYE D İ BLES İ YAPILI Ş I

Taze fasulyeleri ayıklayıp yıkayın.

Küçük küçük doğrayın.

Geniş bir tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın.

Küp küp doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Doğradığınız fasulyeleri tencereye alıp, soğanlarla birlikte 8-10 dakika kavurun.

Kabuklarını soyup doğradığınız domatesleri ilave edin.

Ardından yıkanmış pirinci ekleyin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Üzerine sıcak suyu ekleyin.

Kapağını kapatıp kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Ocağın altını kapattıktan sonra tencerenin kapağını açmadan 10-15 dakika dinlendirin.

Afiyet olsun!