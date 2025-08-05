Yaz sofralarının lezzet klasiği: Barbunya pilaki tarifi

Ege ve Akdeniz mutfağının olmazsa olmazı zeytinyağlılar arasında başı çeken barbunya pilaki, hem besleyici hem de hafif bir ana ya da ara öğün olarak sofraları süslüyor. Soğuk servis edilmesi, özellikle yaz aylarında serin ve doyurucu bir seçenek... İşte enfes barbunya pilaki tarifi!

MALZEMELER

500 gram taze barbunya (ayıklanmış) ya da haşlanmış dondurulmuş barbunya

1 adet büyük boy kuru soğan

1 adet havuç

2-3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet defne yaprağı

1,5 su bardağı sıcak su

Üzeri için: limon dilimleri, ince kıyılmış maydanoz

HAZIRLANIŞI

Eğer taze barbunya kullanıyorsanız, üzerini geçecek kadar suda 15-20 dakika haşlayıp suyunu süzün. (Bu adım, barbunyanın rengini açar ve gaz yapmasını azaltır.)

Soğanı yemeklik doğrayın. Havuçları küçük küpler halinde kesin. Sarımsakları ince doğrayın veya ezin.

Tencereye zeytinyağını alın. Önce soğanları ve sarımsağı soteleyin. Ardından havuç ve patatesi ekleyip birkaç dakika kavurun.

Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin. Ardından barbunyaları, defne yaprağını, tuz, şeker ve karabiberi ekleyin.

Sıcak suyu tencereye dökün. Tüm malzemeler yumuşayana dek, kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Suyunu çok fazla çektirmemeye özen gösterin; pilaki hafif sulu kalmalı.

Ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığına gelmesini bekleyin, ardından buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Soğuk servis edin.