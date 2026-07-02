Yaz sofralarının serinleten lezzeti: Salmorejo tarifi

Yaz sıcaklarında serinleten tarifler denildiğinde akla ilk gelen lezzetlerden biri soğuk çorbalardır. İspanya'nın Endülüs bölgesine özgü olan Salmorejo ise klasik domates çorbalarından çok daha yoğun kıvamı ve kremamsı dokusuyla öne çıkar. Özellikle Córdoba şehrinin simgesi haline gelen bu geleneksel tarif, birkaç temel malzemeyle hazırlanmasına rağmen oldukça zengin bir lezzet sunar. İşte enfes salmorejo tarifi...

SALMOREJO TARİFİ

Malzemeler

1 kilogram olgun domates

150 gram bayat beyaz ekmek (kabukları alınmış)

1 diş sarımsak

100 ml sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

2 adet haşlanmış yumurta

İnce doğranmış İspanyol jambonu (isteğe bağlı)

Birkaç damla zeytinyağı

SALMOREJO YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını kolayca soyabilmek için alt kısmına küçük bir çizik atın ve kaynar suda yaklaşık 30 saniye beklettikten sonra soğuk suya alın.

Kabuklarını soyup iri parçalar halinde doğrayın.

Bayat ekmekleri küçük parçalara bölerek doğranmış domateslerle birlikte geniş bir kaba alın.

Yaklaşık 10 dakika bekleyerek ekmeklerin domates suyunu çekmesini sağlayın.

Karışıma sarımsağı ve tuzu ekleyin.

Blender yardımıyla tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çekin.

Blender çalışırken zeytinyağını ince ince akıtarak ekleyin.

Bu işlem Salmorejo'nun kremsi kıvam kazanmasını sağlar.

İsteğe bağlı olarak sirkeyi ilave edip son kez karıştırın.

Hazırladığınız Salmorejo'yu buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Servis ederken üzerine rendelenmiş haşlanmış yumurta, ince doğranmış jambon ve birkaç damla sızma zeytinyağı gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun!