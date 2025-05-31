Yaz sofralarının vazgeçilmezi: Hardallı patates salatası tarifi

Yaz aylarının hafif ve ferahlatıcı lezzetlerinden biri olan patates salatası, hardal sosuyla buluştuğunda bambaşka bir aroma kazanıyor. Hem pratik hem doyurucu olan bu hardallı patates salatası, öğünlerinize lezzet katacak.

Malzemeler

4-5 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı hardal (tercihen Dijon hardalı)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kırmızı soğan (ince doğranmış)

2-3 dal taze maydanoz (ince kıyılmış)

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı elma sirkesi veya limon suyu

Hazırlanışı

Patatesleri iyice yıkayıp kabuklarıyla haşlayın. Haşlanan patatesler soğuyunca kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Geniş bir kaseye doğranmış patatesleri alın.

Ayrı bir küçük kapta hardal, zeytinyağı, sirke (veya limon suyu), tuz ve karabiberi iyice çırparak sosu hazırlayın.

Sosu patateslerin üzerine dökün ve nazikçe karıştırın.

İnce doğranmış kırmızı soğan ve kıyılmış maydanozu da ekleyerek tekrar karıştırın.

Tatların birbirine geçmesi için buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

Soğuk olarak servis edin.