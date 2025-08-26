Yaz sofralarının vazgeçilmezi: Zeytinyağlı biber dolması

Dolmalık biberlerin içine pirinç, soğan ve taze yeşilliklerle hazırlanan iç harcın doldurulmasıyla yapılan bu yemek, hem hafif hem de lezzetli oluşuyla dikkat çekiyor. Soğuk servis edildiğinde meze sofralarının da yıldızı olan zeytinyağlı biber dolması, Ege ve Akdeniz mutfaklarının zenginliğini yansıtan en özel tatlardan biri. Enfes zeytinyağlı biber dolması tarifi tarifi...

MALZEMELER

10-12 adet dolmalık biber

1 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı (iç harç için)

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 adet domates (1’i iç harca, 1’i kapak için)

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Birkaç dal taze nane veya 1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

Yarım çay bardağı zeytinyağı (pişirmek için)

1,5 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp süzün.

Tavada zeytinyağını ısıtın, soğanı ekleyip pembeleştirin. Dolmalık fıstıkları da ekleyip kavurun.

Pirinci, salçayı ve küçük doğranmış domatesi ilave edin, birkaç dakika karıştırın.

Kuş üzümü, nane, maydanoz, tarçın, tuz, karabiber ve şekeri ekleyin. İç harcı ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Dolmalık biberlerin saplarını çıkarın ve içlerini temizleyin. Hazırladığınız iç harcı biberlere çok sıkı olmayacak şekilde doldurun.

Üzerlerini kapatmak için domates dilimleri kesin ve biberlerin ağızlarına yerleştirin.

Tencereye dizdiğiniz dolmaların üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirin. Sıcak suyu kenarından ekleyin.

Kısık ateşte, suyunu çekene kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra servis tabağına alın.