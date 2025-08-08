Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yaz sofralarının yıldızı: Doyurucu ve besleyici salata

8.08.2025 14:24:00
Sıcak yaz günlerinde hem hafif hem de tok tutan bir öğün arayanlar için bu salata tam bir kurtarıcı. Mevsim sebzeleri, sağlıklı protein kaynakları ve doyurucu baklagillerin birleştiği bu tarif; besin değeri yüksek, ferah ve pratik bir yaz alternatifi sunuyor.

Mevsimin en taze sebzeleriyle hazırlanan bu yaz salatası, hem hafifliği hem de yüksek besin değeriyle sofraların favorisi oluyor. İçeriğindeki bakliyatlar ve tahıllar sayesinde tok tutarken, ferah aromasıyla sıcak günlerde sağlıklı bir öğün alternatifi sunuyor.

Malzemeler 

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 su bardağı haşlanmış kinoalı veya bulgur
  • 1 adet salatalık (küçük doğranmış)
  • 10-12 adet cherry domates (ikiye bölünmüş)
  • 1 adet kırmızı biber (doğranmış)
  • 1 avuç roka
  • 1 avuç taze nane yaprağı
  • ½ avokado (isteğe bağlı, doğranmış)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
  • Tuz, karabiber

Yapılışı

  1. Nohut ve kinoayı (veya bulguru) önceden haşlayıp soğutun.
  2. Geniş bir salata kasesine tüm sebzeleri ve yeşillikleri ekleyin.
  3. Haşlanmış bakliyatları ve kinoayı karışıma ilave edin.
  4. Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, tuz ve karabiberi çırpın.
  5. Sosu salatanın üzerine döküp nazikçe karıştırın.
  6. Soğuk olarak servis edin.
