Yaz sofralarının yıldızı: Doyurucu ve besleyici salata

Mevsimin en taze sebzeleriyle hazırlanan bu yaz salatası, hem hafifliği hem de yüksek besin değeriyle sofraların favorisi oluyor. İçeriğindeki bakliyatlar ve tahıllar sayesinde tok tutarken, ferah aromasıyla sıcak günlerde sağlıklı bir öğün alternatifi sunuyor.

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış kinoalı veya bulgur

1 adet salatalık (küçük doğranmış)

10-12 adet cherry domates (ikiye bölünmüş)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 avuç roka

1 avuç taze nane yaprağı

½ avokado (isteğe bağlı, doğranmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon suyu

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Tuz, karabiber

Yapılışı