Yaz sofralarının yıldızı: Ibiza tatlısı tarifi

Ibiza tatlısı, son yıllarda özellikle hafif ve serinletici tatlılar arayanların favorileri arasına girmiştir. İspanya'nın ünlü Ibiza Adası’ndan ilham alan bu tatlı, yumuşak keki, sütlü şerbeti ve krema dolgusu ile damakta hoş bir serinlik bırakır. Hem pratik yapımı hem de gösterişli sunumuyla özel gün sofralarında ve çay saatlerinde tercih edilen Ibiza tatlısı, yaz ayları için ideal bir seçenek sunar. Peki, yaz sofralarının serinleten bu enfes tatlısı nasıl yapılır? İşte, leziz Ibiza tatlısı tarifi...

IBIZA TATLISI TAR İ F İ

Malzemeler

Keki için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Sütlü şerbeti için:

2,5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 paket krem şanti (1 çay bardağı soğuk süt ile hazırlanacak)

Üzeri için:

Hindistan cevizi

File badem ya da fındık (isteğe bağlı)

IBIZA TATLISI YAPILI Ş I

Yumurtalar ve şekeri mikserle köpürene kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyin, ardından un, kabartma tozu ve vanilini ilave ederek homojen bir hamur elde edin.

Yağlanmış dikdörtgen borcama dökün ve 180°C’de önceden ısıtılmış fırında 25–30 dakika pişirin.

Şeker ve sütü karıştırıp şeker eriyene kadar çırpın.

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine sütlü karışımı dökün ve kekin şerbeti çekmesini bekleyin.

Süt, un, nişasta ve şekeri tencerede karıştırarak pişirin.

Kaynadıktan sonra vanilin ekleyip soğumaya bırakın.

Soğuyan kremanın içine önceden hazırladığınız krem şantiyi ekleyin ve karıştırın.

Şerbetini çeken kekin üzerine kremayı yayın.

Üzerine bolca Hindistan cevizi ve isteğe göre file badem serpin.

Buzdolabında 2–3 saat dinlendirip dilimleyerek servis edin.

Kremanın topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirin.

Kek mutlaka sıcak, şerbet soğuk olmalı ki tam kıvamında sonuç alınsın.

Üzerine çilek veya yaban mersini gibi taze meyveler de ekleyerek lezzeti artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!