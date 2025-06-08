Yazın serinleten tatlısı: Bisküvili yaz pastası tarifi

Sıcak yaz günlerinde fırınla uğraşmadan, hafif ama lezzetli bir tatlı arayanlar için ideal bir tarifle geldik: Bisküvili yaz pastası! Ne pişirme derdi var ne uzun saatler bekleme… Az malzemeyle, pratik bir şekilde hazırlanan bu pasta; ferahlığı, kreması ve meyve uyumuyla damaklarda iz bırakıyor.

Malzemeler

1 paket sade petibör bisküvi

1 litre süt

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır)

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Arzuya göre dilimlenmiş meyveler (çilek, muz, kivi)

Üzeri için Hindistan cevizi veya rendelenmiş çikolata

Hazırlanışı

Tencereye süt, toz şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını alıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Orta ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kısıp 2-3 dakika daha pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra tereyağı ve vanilini ekleyin, karıştırarak eritin.

Uygun bir borcamın tabanına bisküvileri tek sıra dizin. Üzerine hazırladığınız kremadan dökün.

Bu işlemi 2-3 kat olacak şekilde tekrarlayın.

En üst kata kremayı yayıp üzerini meyveler ve Hindistan cevizi ile süsleyin.

En az 3-4 saat buzdolabında dinlendirin.