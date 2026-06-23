Yediden yetmişe herkesin sevdiği lezzet: Bolonez soslu makarna

Mutfak literatüründe orijinal adı Ragù alla Bolognese olan bu tarif, Bologna şehrine özgü tescilli bir lezzettir. Bizlerin sıklıkla yaptığı "kıymalı makarna" sosundan tamamen farklı bir gastronomi disiplinine sahiptir. Gerçek bir Bolonez sosun sırrı, domatesin baskın bir tat olması değil, etin ve aromatik sebzelerin (soffritto) saatlerce pişerek bir et konsantresine (ragù) dönüşmesidir. Reçetedeki en kritik teknik dokunuşlardan biri olan süt kullanımı ise, hem etin asiditesini dengeler hem de lifleri yumuşatarak sosa o imza niteliğindeki kadifemsi, zengin gövdeyi kazandırır.

BOLONEZ SOSLU MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

Bolonez Sos İçin:

300 gram dana kıyması (orta yağlı, döş kısmından)

150 gram kuzu kıyması (lezzet ve yağ dengesi için)

1 adet orta boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)

1 adet orta boy havuç (küp şeklinde, milimetrik doğranmış)

1 sap kereviz sapı (milimetrik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 su bardağı tam yağlı süt (oda sıcaklığında)

1 su bardağı sek beyaz şarap (veya asidite için 1 yemek kaşığı elma sirkesi eklenmiş et suyu)

1 kutu soyulmuş domates konservesi (Pelati - mutfak robotunda çekilmiş)

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, taze çekilmiş karabiber ve bir çimdik muskat cevizi rendesi

Makarna ekleme

1 paket Spaghetti veya orijinal eşleşme için Tagliatelle makarna

Üzeri İçin: Cömertçe rendelenmiş Parmigiano-Reggiano (Parmezen) veya eski kaşar

Yapılışı