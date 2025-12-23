Yılbaşı sofralarının klasiği: Tam kıvamında fırında hindi tarifi

Özel gün sofralarının vazgeçilmezi olan fırında hindi, doğru yöntemlerle hazırlandığında hem yumuşak hem de sulu bir lezzete dönüşür. Özellikle yılbaşı ve kalabalık davetlerde tercih edilen hindi, düşük yağ oranı ve yüksek protein içeriğiyle de sağlıklı bir ana yemek alternatifi sunar. İşin sırrı, hindiyi marine etmek ve doğru sürede, doğru ısıda pişirmektir.

FIRINDA HİNDİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet orta boy bütün hindi (5–6 kg)

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

4 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet soğan (dörde bölünmüş)

1 adet limon (ikiye bölünmüş)

1 dal biberiye veya kekik

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 su bardağı sıcak su veya et suyu

FIRINDA HİNDİ NASIL YAPILIR?

1. Hindiyi Hazırlayın

Hindiyi iyice temizleyip yıkayın, kağıt havluyla kurulayın.

İç boşluğuna soğan, limon ve aromatik otları yerleştirin.

2. Marine Edin

Zeytinyağı, sarımsak, tuz ve baharatları karıştırın.

Bu karışımı hindinin her yerine, özellikle derinin altına gelecek şekilde sürün.

Mümkünse hindiyi 6–12 saat buzdolabında dinlendirin.

3. Pişirme

Hindiyi fırın poşetine veya derin bir fırın kabına alın.

180°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 3–3,5 saat pişirin.

Son 30 dakikada poşeti açarak üzerinin kızarmasını sağlayın.

Arada çıkan suyundan üzerine gezdirin.

4. Dinlendirme

Fırından çıkan hindiyi kesmeden önce 15–20 dakika dinlendirin. Bu, etin suyunu içine çekmesini sağlar.