Yılbaşı sofranızı taçlandıran lezzet: Fırın kabak graten
Yılbaşı, sevdiklerimizle bir araya gelip yeni bir yılı karşıladığımız, umut dolu ve coşkulu bir gün. Bu özel anı daha da unutulmaz kılmak için hazırladığımız Fırın Kabak Graten tarifi, sofralarınıza zarafet ve lezzet katmaya geliyor.
Yılbaşı, sevdiklerimizle bir araya gelip birlikte güzel anılar biriktirdiğimiz özel bir gün. Yılbaşı sofralarına hoş bir dokunuş katmak ve sevdiklerinizi lezzet şöleniyle karşılamak için Fırın Kabak Graten tarifimizi deneyin. İster ana yemek, ister yanında servis edin; bu tarif, sofranıza şıklık ve lezzet katacak.
Malzemeler
- 4 adet orta boy kabak, dilimlenmiş
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı süt
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
- Tuz, karabiber, muskat
- Zeytinyağı (fırın kabını yağlamak için)
Yapılışı
Kabakları Dilimleme
Kabakları ince dilimler halinde dilimleyin. Dilimleri zeytinyağı ile yağlanmış bir fırın kabına düzenli bir şekilde yerleştirin.
Beşamel Sos Hazırlama
Orta boy bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyip hafifçe kavurun. Ardından sütü ekleyerek sürekli karıştırın ve koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Tuz, karabiber ve bir tutam rendelenmiş muskat ekleyip karıştırın.
Peynir Eklemek
Beşamel sosun içine rendelenmiş kaşar peyniri ve beyaz peyniri ekleyin. Karışımı pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Sosu Kabakların Üzerine Dökme
Hazırladığınız peynirli sosu, dilimlenmiş kabakların üzerine dökün. Sosun her yerini eşit bir şekilde kaplamasına özen gösterin.
Fırın İşlemi
Önceden ısıtılmış 180°C fırında, kabaklar yumuşayana ve yüzey güzelce kızarana kadar pişirin (yaklaşık 30-35 dakika).
Servis
Fırından çıkan kabak grateni, sıcak servis edin. Üzerine taze kekik veya maydanoz serperek servis yapabilirsiniz. Afiyet Olsun!
Bu Fırın Kabak Graten tarifi, yılbaşı sofralarınıza hem şıklık hem de lezzet katacak. Sevdiklerinizle bir araya gelip güzel bir yılbaşı geçirmeniz dileğiyle!
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