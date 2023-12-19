Sağlıklı ve lezzetli unsuz kurabiye tarifi...
Sağlıklı beslenme ve özel diyet tercihleri, geleneksel tarifleri gözden geçirmemizi ve alternatif lezzetler keşfetmemizi sağlıyor. İşte karşınızda unsuz kurabiye tarifi!...
Un içermeyen bu kurabiyeler, hem glutensiz hem de sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir seçenek sunuyor. Enerji dolu, kolay yapılır ve lezzetiyle sizi cezbetmeye hazır. Şimdi, sağlığınızı düşünerek hazırlayacağınız bu nefis unsuz kurabiye tarifine bir göz atalım.
UNSUZ KURABİYE TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet olgun muz
- 1 su bardağı yulaf ezmesi (glutensiz)
- 1/2 su bardağı hindistancevizi rendesi
- 1/4 su bardağı bal veya akçaağaç şurubu
- 1/4 su bardağı sıvı yağ (hindistancevizi yağı veya hindistancevizi yağlı karışım tercih edilebilir)
- 1 tatlı kaşığı vanilin özütü
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1/2 su bardağı yulaf ezmesi (kurabiyelerin üzerini kaplamak için)
Yapılışı:
Muzları Ezme:
Olgun muzları bir çatalla iyice ezin. Püre kıvamına gelene kadar ezme işlemine devam edin.
Malzemeleri Karıştırma:
Ezilmiş muzun üzerine yulaf ezmesi, hindistancevizi rendesi, bal veya akçaağaç şurubu, sıvı yağ, vanilin özütü ve tuzu ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın.
Hamurun Şekillendirilmesi:
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içinde yuvarlayın. Hazırladığınız yulaf ezmesine bulayın ve yağlı kağıt serili bir tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.
Fırınlanması:
Önceden ısıtılmış 180°C fırında, kurabiyeler altın rengini alana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Servis:
Fırından çıkan kurabiyeleri soğuduktan sonra servis yapın. Çay veya kahve eşliğinde sağlıklı atıştırmalığın keyfini çıkarın.
Bu unsuz kurabiye tarifi, hem lezzetli hem de besleyici bir alternatif sunuyor. Afiyet olsun!
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