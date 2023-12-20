Kore mutfağının vazgeçilmezi: Püf noktalarıyla Huraideu Chicken tarifi...

Yayınlanma: 20.12.2023 - 22:47

Güncelleme: 20.12.2023 - 22:47

Kore mutfağı, lezzetli ve özgün tatlarıyla dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Bu lezzetlerin başında gelen Huraideu Chicken, yani Kore Usulü Kızarmış Tavuk, çıtır çıtır dış kabuğu ve yumuşacık içiyle bilinir. İşte evinizde deneyebileceğiniz Huraideu Chicken tarifi ve püf noktaları...

MALZEMELER

1 kg tavuk kanat veya but

2 su bardağı mısır nişastası

2 su bardağı un

1 çay bardağı pilavlık un

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Tavuk parçaları iyice yıkanır ve suyu süzülür.

Bir kaba alınan tavukların üzerine tuz ve karabiber ekleyip karıştırılır. Tavuklar iyice ovulur.

Ayrı bir kapta nişasta, un, pilavlık un ve suyu karıştırarak pürüzsüz bir sos elde edilir.

Tavuk parçaları hazırlanan sostan geçirilir.

Geniş bir tavaya sıvı yağ eklenir ve iyice kızdırılır.

Tavuklar soslu karışımdan alınarak kızgın yağa eklenir. Altın rengi alana kadar kızartılır.

Kızaran tavuklar kağıt havlu serili bir tabağa alınarak fazla yağı süzdürülür.

PÜF NOKTALARI

Tavukları kızartmadan önce üzerlerine bir miktar susam serpiştirmek, ekstra bir lezzet katmanı oluşturabilir.

Sos karışımında su miktarını kontrol ederek karışımın kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Tavukları kızartırken yağın yeterince sıcak olduğundan emin olun, bu çıtır kabuk için önemlidir.