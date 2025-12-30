Yılbaşı sofranızın baş tacı olacak: Tam kıvamında 'kestaneli ciğerli iç pilav' tarifi

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan iç pilav, doğru teknik ve dengeli malzeme kullanımıyla başlı başına bir ana yemek kadar iddialı bir lezzete dönüşebiliyor. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu klasik tarif, yılbaşı gecesinde hindi ya da fırın etlerin en güçlü eşlikçisi olmaya aday. İşte, bir şefin mutfağından çıkmış hissi veren, ölçüsü ve aroması dengeli kestaneli iç pilav tarifi…

KESTANELİ İÇ PİLAV MALZEMELERİ

2 su bardağı baldo pirinç

250 gram kuzu ciğeri

1 büyük kuru soğan

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı dolmalık fıstık

1 çay bardağı kuş üzümü

10–12 adet haşlanmış kestane

3 su bardağı su

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

½ çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 tutam toz şeker

1 avuç ince kıyılmış dereotu

NASIL HAZIRLANIR?

Pirinç hazırlığı:

Pirinçleri ılık ve tuzlu suda en az 20 dakika bekletin. Nişastası gidene kadar yıkayıp süzün.

Ciğerler:

Ciğerleri küçük küpler halinde doğrayın, fazla kanını kağıt havluyla alın.

Pişirme

Geniş tabanlı bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını birlikte eritin. Yemeklik doğranmış soğanı ekleyip kısık-orta ateşte pembeleşene kadar kavurun. Dolmalık fıstıkları ilave edin, rengi hafif dönene kadar karıştırın.

Doğranmış ciğerleri ekleyin, yüksek ateşte suyunu salmadan kısa sürede mühürleyin. Ardından kuş üzümü, tuz, şeker ve baharatları ekleyin.

Süzülen pirinci tencereye alın, şeffaflaşana kadar 2–3 dakika kavurun. Doğranmış kestaneleri ekleyin ve son kez karıştırın. Üzerine sıcak su ilave edin.

Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın, kapağını kapatın ve 12–15 dakika pişirin. Ocaktan aldıktan sonra pilavı 10 dakika dinlendirin. İnce kıyılmış dereotunu ekleyip nazikçe karıştırın.