Yılbaşı sofrasının yıldızı: Labneli haydari tarifi

Yayınlanma: 26.12.2024 - 16:55

Güncelleme: 26.12.2024 - 16:55

Klasik haydariye modern bir dokunuş eklemek ister misiniz? Labne peyniriyle hazırlanan bu haydari tarifi, hafif ve kremsi dokusuyla hem göze hem damağa hitap ediyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzet, sofralarınıza farklı bir tat katacak!

Malzemeler

200 gram labne peyniri

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tutam tuz

Hazırlık Aşamaları

Labneyi Karıştırın:

Bir karıştırma kabında labne peyniri ve süzme yoğurdu iyice çırpın. Bu, haydarinin pürüzsüz bir kıvam almasını sağlar.

Sarımsak ve Baharatları Ekleyin:

Karışıma ezilmiş sarımsak, kuru nane, pul biber ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Zeytinyağıyla Son Dokunuş:

Hazırladığınız karışımı servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve isteğe bağlı olarak biraz daha nane ya da pul biberle süsleyin.

Servis:

Labneli haydariyi soğuk olarak servis edin. Özellikle ızgara et, tavuk ya da balık yemeklerinin yanında harika bir uyum sağlar.

Püf Noktaları:

Labneyi önceden buzdolabından çıkararak oda sıcaklığına getirirseniz daha kolay karıştırabilirsiniz.

Baharat oranlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Daha yoğun bir tat için nane yerine dereotu kullanabilirsiniz.