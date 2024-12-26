Yılbaşı sofrasının yıldızı: Labneli haydari tarifi
Haydari, Türk mutfağının en sevilen mezelerinden biridir. Klasik haydariye farklı bir dokunuş katmak için labne peyniri kullanabilirsiniz. Kremsi ve hafif yapısıyla labneli haydari, hem hafif hem de lezzetli bir seçenek sunar. İşte adım adım tam kıvamında bir tarif...
Klasik haydariye modern bir dokunuş eklemek ister misiniz? Labne peyniriyle hazırlanan bu haydari tarifi, hafif ve kremsi dokusuyla hem göze hem damağa hitap ediyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzet, sofralarınıza farklı bir tat katacak!
Malzemeler
- 200 gram labne peyniri
- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Bir tutam tuz
Hazırlık Aşamaları
Labneyi Karıştırın:
Bir karıştırma kabında labne peyniri ve süzme yoğurdu iyice çırpın. Bu, haydarinin pürüzsüz bir kıvam almasını sağlar.
Sarımsak ve Baharatları Ekleyin:
Karışıma ezilmiş sarımsak, kuru nane, pul biber ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
Zeytinyağıyla Son Dokunuş:
Hazırladığınız karışımı servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve isteğe bağlı olarak biraz daha nane ya da pul biberle süsleyin.
Servis:
Labneli haydariyi soğuk olarak servis edin. Özellikle ızgara et, tavuk ya da balık yemeklerinin yanında harika bir uyum sağlar.
Püf Noktaları:
Labneyi önceden buzdolabından çıkararak oda sıcaklığına getirirseniz daha kolay karıştırabilirsiniz.
Baharat oranlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
Daha yoğun bir tat için nane yerine dereotu kullanabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Kadir İpek hakkında yeni gelişme
- Nedir bu Emevi Camisi takıntısı?
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- 'Senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin...'
- Boykot çağrısı yaptı!
- Suriye’de Aleviler sokağa çıktı
- Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
- Müebbet hapse çarptırılan 31 er tahliye edildi
- Davutoğlu'nun 'hazırım' çıkışına yanıt verdi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı