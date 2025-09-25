Yoğun çikolata tadının adresi: Ev yapımı brownie

Brownie, çikolatanın en yoğun ve en lezzetli halini sunan tatlılardan biridir. Kahvenin yanında, özel davetlerde ya da yalnızca tatlı krizlerini bastırmak için tercih edilen bu tarif, hem pratik hazırlanışı hem de yoğun aromasıyla öne çıkar. Kek ile tatlı arasında özel bir yere sahip olan brownie, doğru ölçülerle yapıldığında pastane tadını aratmaz. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes brownie tarifi…

Malzemeler

200 g bitter çikolata

150 g tereyağı

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Yapılışı