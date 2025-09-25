Yoğun çikolata tadının adresi: Ev yapımı brownie

Brownie, çikolatanın en yoğun ve en lezzetli halini sunan tatlılardan biridir. Kahvenin yanında, özel davetlerde ya da yalnızca tatlı krizlerini bastırmak için tercih edilen bu tarif, hem pratik hazırlanışı hem de yoğun aromasıyla öne çıkar. Kek ile tatlı arasında özel bir yere sahip olan brownie, doğru ölçülerle yapıldığında pastane tadını aratmaz. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes brownie tarifi…
Malzemeler
- 200 g bitter çikolata
- 150 g tereyağı
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilin
- Bir tutam tuz
Yapılışı
- Bitter çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Ilımaya bırakın.
- Ayrı bir kapta yumurtaları ve şekeri çırpın. Çikolatalı karışımı yavaşça ekleyin.
- Un, kakao, vanilin ve tuzu ekleyerek spatula ile karıştırın.
- Yağlı kâğıt serili kare borcam ya da fırın kabına dökün.
- Önceden ısıtılmış 170°C fırında 25–30 dakika pişirin. (İçi hafif nemli kalmalı.)
- Dilimlemeden önce biraz soğumasını bekleyin.