Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yoğun çikolata tadının adresi: Ev yapımı brownie

Yoğun çikolata tadının adresi: Ev yapımı brownie

25.09.2025 14:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yoğun çikolata tadının adresi: Ev yapımı brownie

Dışı hafif kıtır, içi ise nemli ve yumuşacık… Çikolata severlerin vazgeçilmez tatlısı brownie, evde pratik adımlarla kolayca hazırlanabiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes brownie tarifi…

Brownie, çikolatanın en yoğun ve en lezzetli halini sunan tatlılardan biridir. Kahvenin yanında, özel davetlerde ya da yalnızca tatlı krizlerini bastırmak için tercih edilen bu tarif, hem pratik hazırlanışı hem de yoğun aromasıyla öne çıkar. Kek ile tatlı arasında özel bir yere sahip olan brownie, doğru ölçülerle yapıldığında pastane tadını aratmaz. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes brownie tarifi…

Malzemeler

  • 200 g bitter çikolata
  • 150 g tereyağı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilin
  • Bir tutam tuz

Yapılışı

  1. Bitter çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Ilımaya bırakın.
  2. Ayrı bir kapta yumurtaları ve şekeri çırpın. Çikolatalı karışımı yavaşça ekleyin.
  3. Un, kakao, vanilin ve tuzu ekleyerek spatula ile karıştırın.
  4. Yağlı kâğıt serili kare borcam ya da fırın kabına dökün.
  5. Önceden ısıtılmış 170°C fırında 25–30 dakika pişirin. (İçi hafif nemli kalmalı.)
  6. Dilimlemeden önce biraz soğumasını bekleyin.
İlgili Konular: #Tatlı tarifi #pratik tatlı tarifi #Brownie