Yumuşacık hamuruyla damak çatlatan enfes lezzet: Metez tarifi

Metez, Çerkez mutfağına ait geleneksel bir hamur yemeği olarak bilinir. Bazı kaynaklarda ise Çanakkale ve çevresinde de yapıldığı aktarılır. Görünüş olarak mantıya benzese de metezin kendine özgü hamuru, iç harcı ve servis şekli vardır. Peki, yumuşacık hamuruyla damak çatlatan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis metez tarifi...

METEZ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

1 kase peynir (sevdiğiniz herhangi bir çeşitten – beyaz peynir, lor, kaşar fark etmez)

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

1 tutam pul biber

METEZ YAPILIŞI

Unu derin bir kaba alın ve ortasını havuz gibi açın.

Su, yumurta ve tuzu ekleyerek yoğurun.

Ele yapışmayan ama yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamuru üç eşit parçaya bölün ve dinlendirin.

Peyniri rendeleyin veya ezin.

Dilerseniz patatesli ya da kıymalı iç harç da hazırlayabilirsiniz.

Bezeleri unlanmış tezgahta ince olacak şekilde açın.

Küçük bir kapak veya çay bardağı yardımıyla yuvarlak parçalar kesin.

Her yuvarlağın ortasına az miktarda iç harç yerleştirin.

Hamuru yarım ay şeklinde kapatın ve kenarlarını parmak uçlarınızla bastırarak iyice kapatın.

Geniş bir tencerede suyu kaynatın ve içine bir miktar tuz ekleyin.

Metezleri suya bırakın.

Hamurlar yüzeye çıkınca piştiklerini anlayabilirsiniz.

Tereyağını küçük bir tavada eritin, pul biberi ekleyip karıştırın.

Haşlanan metezleri servis tabağına alın, üzerine kızdırılmış tereyağlı biber sosunu gezdirin.

Dilerseniz yanında sarımsaklı yoğurtla da servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!