Yumuşacık ve doyurucu: Patatesli bazlama tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz patatesli bazlama, özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İç harcındaki yumuşak patates dokusu ve dışının hafif kızarmış yapısıyla hem ekonomik hem de oldukça lezzetli bir alternatif sunuyor.

MALZEMELER

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

İç harcı için:

3 adet haşlanmış patates

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

İlk olarak hamur için un, maya, tuz ve şekeri karıştırın. Ilık suyu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp yaklaşık 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.

Bu sırada iç harcı hazırlayın. Haşlanmış patatesleri ezin, ince doğranmış soğanı sıvı yağda kavurun ve patateslerle karıştırın. Baharatları ekleyip iç harcı hazır hale getirin.

Mayalanan hamurdan bezeler koparın ve hafifçe açın. Ortasına patatesli harçtan koyup kapatın, ardından tekrar nazikçe açın.

Hazırlanan bazlamaları yağsız tavada arkalı önlü pişirin. Üzeri kızarınca ocaktan alın ve sıcak servis yapın.