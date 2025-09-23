Yumuşacık ve karamelli lezzet: Trileçe tatlısı

Balkanlar üzerinden Türkiye’ye gelen, kökeni Latin Amerika mutfaklarına dayanan trileçe, hafif yapısıyla sütlü tatlı severlerin gönlünü fethetti. Kekin süte doyduğu, üzerine krem şanti ve karamel sosun eklendiği bu tatlı, hem şık görüntüsü hem de hafifliğiyle çay saatlerinden davet sofralarına kadar her yere çok yakışıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz trileçe tarifiyle, pastane lezzetini kendi mutfağınıza taşıyabilirsiniz. Peki, yumuşacık ve karamelli lezzet olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte evde trileçe tatlısı tarifi...

Malzemeler

Keki için:

5 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Sütlü şerbeti için:

3,5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

200 ml sıvı krema

Karamel sos için:

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

200 ml sıvı krema

Üzeri için:

1 paket krem şanti (yarım su bardağı süt ile çırpılmış)

Yapılışı