Yumuşacık ve karamelli lezzet: Trileçe tatlısı

Balkanlar üzerinden Türkiye’ye gelen, kökeni Latin Amerika mutfaklarına dayanan trileçe, hafif yapısıyla sütlü tatlı severlerin gönlünü fethetti. Kekin süte doyduğu, üzerine krem şanti ve karamel sosun eklendiği bu tatlı, hem şık görüntüsü hem de hafifliğiyle çay saatlerinden davet sofralarına kadar her yere çok yakışıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz trileçe tarifiyle, pastane lezzetini kendi mutfağınıza taşıyabilirsiniz. Peki, yumuşacık ve karamelli lezzet olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte evde trileçe tatlısı tarifi...
Malzemeler
Keki için:
- 5 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
Sütlü şerbeti için:
- 3,5 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 200 ml sıvı krema
- Karamel sos için:
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 200 ml sıvı krema
Üzeri için:
- 1 paket krem şanti (yarım su bardağı süt ile çırpılmış)
Yapılışı
- Yumurtaları ve şekeri iyice çırpın (kabarmış ve açık renk olmalı).
- Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin, spatula ile karıştırın.
- Yağlanmış borcama dökün, önceden ısıtılmış 170°C fırında 30-35 dakika pişirin.
- Süt, şeker ve sıvı kremayı karıştırarak şeker eriyene kadar ısıtın.
- Ilıyınca pişen kekin üzerine dökün, kek şerbeti iyice çeksin.
- Şekeri tavada kısık ateşte eritin.
- Tereyağını ekleyip karıştırın.
- Kremayı azar azar ekleyin (dikkat edin, sıçrayabilir). Karıştırarak koyulaştırın.
- Kekin üzerine krem şantiyi yayın.
- Üzerine karamel sos gezdirin.
- İsteğe göre kürdanla desen yapabilirsiniz.
- Buzdolabında en az 2-3 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin.