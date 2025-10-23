Yumuşacık ve krema dolu enfes lezzet: Sochniki tarifi

Sochniki, Rus mutfağının klasikleşmiş tatlılarından biridir. Yarım ay şeklinde kapatılan bu küçük hamur işlerinin içi genellikle tatlı lor peyniri veya kremalı karışımla doldurulur. Dışı altın sarısı rengine kavuşana kadar pişirilir ve hafif şekerli yapısıyla hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde mükemmel bir alternatif sunar. Peki, yumuşacık ve krema dolu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz sochniki tarifi...

SOCHNIKI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

100 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç dolgusu için:

200 gr tatlı lor peyniri veya labne

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı nişasta veya un

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı süt

SOCHNIKI YAPILIŞI

Tereyağını, şekeri ve yumurtayı karıştırın.

Üzerine yoğurt, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Kontrollü şekilde unu ilave edip yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Lor peyniri (veya labne), yoğurt, şeker, yumurta sarısı ve nişastayı karıştırarak pürüzsüz bir krema hazırlayın.

Hamuru hafif unlanmış zeminde merdane yardımıyla açın.

Su bardağıyla daireler kesin.

Her hamur dairesinin yarısına dolgu koyun, diğer yarısını üzerine kapatın ama tamamen bastırmayın.

Sochnikinin klasik formu yarı açık kalır.

Yumurta sarısı ve sütü karıştırarak hamurların üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika kadar, üzerleri altın rengi olana dek pişirin.

Fırından çıkan Sochnikileri oda sıcaklığına gelince üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

Sochnikiyi sıcak veya soğuk şekilde servis edebilirsiniz.

Yanına bir fincan sütlü kahve, çay veya sıcak kakao harika bir eşlikçidir.

Üzerine pudra şekeri, bal veya reçel gezdirerek de sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!