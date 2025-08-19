Yumuşacık ve lezzetli: Ev yapımı focaccia tarifi

İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden focaccia, hem hafif yapısı hem de lezzetli aromalarıyla öne çıkan bir ekmek çeşididir. Özellikle zeytinyağı ve tuzla birleştiğinde ortaya çıkan enfes tadı, onu pizzadan sonra en çok tercih edilen hamur işlerinden biri yapar. İsterseniz sade, isterseniz zeytin, domates, biberiye gibi malzemelerle zenginleştirebilirsiniz.

MALZEMELER

500 gr un

300 ml ılık su

1 paket instant maya (10 gr)

1 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için: taze biberiye, deniz tuzu, cherry domates, zeytin

YAPILIŞI

Ilık suya maya ve şekeri ekleyip 5 dakika bekletin.

Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyin. Maya karışımını ve zeytinyağını yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru üzeri kapalı bir şekilde 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru yağlanmış tepsiye alın, elinizle bastırarak yayın.

Hamurun üzerine parmak uçlarınızla küçük çukurlar açın. Zeytinyağı gezdirin, üzerine biberiye, deniz tuzu, domates ve zeytin serpin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında 25-30 dakika pişirin.